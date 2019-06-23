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بدءا من اليوم.. قصر بيع السيارات المستعملة على "صناعية صحار"

الأحد 23 يونيو 2019 01:19 م بتوقيت مسقط

بدءا من اليوم.. قصر بيع السيارات المستعملة على "صناعية صحار"

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أَصْدَر مَعَالي السيِّد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، أمرًا محليًّا يحمل رقم 1/2019، بشأن تحديد أماكن مزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة في ولاية صحار، ويقضي القرار بقصر الترخيص بمزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة على المناطق الصناعية، على أن يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لمزاولة نشاط بيع السيارات المستعملة في غير المناطق الصناعية إلى حين انتهائها.

وستُفرض غرامة إدارية مقدارها 100 ريال عماني على كل من يخالف القرار، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة. ونُشِر القرار في الجريدة الرسمية أمس، ليُبدأ العمل به من اليوم الإثنين.

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