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عقدة واحدة مغلقة

الأحد 23 يونيو 2019 09:23 ص بتوقيت مسقط

عقدة واحدة مغلقة


ياسين سعيد الحيدري | اليمن
 
تفزعني كوابيس منامي
أفز مرعوبا لاجدني
 وحيدا بلا ظل
أبحلق مرتعشا بفراغ سرمدي
كمن يبحث عن قشة تنجيه
ولا ألمس شيئا
الوقت عدى منتصف الليل بألف لهثة خوف
وعقدة واحدة مغلقة كحبل المشنقة  
المكان موحش صامت كالمقابر
و دقات قلبي تركض كعدَّاء يسابق الثواني
يذكرني صوته الصاخب بقطار القرن التاسع عشر الميلادي
مقرفص في ركن غرفتي
أحتضن بعضي لعلي أحاصر خوفي
قبل أن يحاصرني
وكنوع من تفريق الأرق المستوطن
حاولت تذكر تفاصيل الكابوس  
لكني .. شعرت بالإعاقة
نهارنا ضوءه أسود  يزدحم بملوثات البيئة سمعية بصرية و جسدية
تنتشر أسرع من الوباء
برائحة العفن تكتم أنفاس أحلامنا
تتلاشئ كل جماليات هذا الوطن
أمام الزحف الكبير للقبح .

 

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