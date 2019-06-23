الأحد, 23 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"الشبكة العمانية للبحث العلمي" تشارك في مؤتمر دولي بإستونيا

الأحد 23 يونيو 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

"الشبكة العمانية للبحث العلمي" تشارك في مؤتمر دولي بإستونيا

مسقط - الرؤية
شارك وفد من الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم بمجلس البحث العلمي في مؤتمر (TNC19)  والذي استضافت جمهورية إستونيا النسخة الخامسة والثلاثين في الفترة من 16 إلى 20 من يونيو 2019. وقد ضم الوفد الدكتور عبدالمنعم بن علي الخروصي مدير المشروع، ووردة الحبسية مديرة التطبيقات.
وتهدف الشبكة من خلال مشاركتها في المؤتمر للاطلاع على المستجدات الرقمية وآخر ما توصلت إليه البرمجيات التقنية، والتعريف بآخر المستجدات والإنجازات التي حققتها الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم من خلال مشاركة الشبكة بمنشور إلكتروني تم عرضه طوال فترة المؤتمر.
ويعتبر مؤتمر (TNC19) واحدا من أهم المؤتمرات في القارة الأوروبية ويستقطب عددا كبيرا من المهتمين من جميع أنحاء العالم كشبكات البحث والتعليم ومتخذي القرارات والمختصين بالشبكات الإلكترونية والتطبيقات والبرمجيات من الجامعات والمراكز البحثية وممثلي الشركات والقطاع الصناعي. كما يسلط المؤتمر الضوء على آخر المستجدات والتحديات التي تواجه شبكات البحث العلمي والتعليم في المجالات التقنية والتكنولوجيا والتطبيقات.
وناقش المؤتمر العديد من المواضيع المهمة في مجال الشبكات البحثية والرقمية والتي تسعى إلى تفعيل وتعزيز البحث العلمي والتعليم، واستعرض مواضيع قيمة من خلال الأوراق البحثية والجلسات النقاشية والمحادثات الخاصة والاجتماعات المغلقة مع العلماء والمختصين.
الجدير بالذكر أنّ الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم تحرص على المشاركة في العديد من الفعاليات الدولية لتعزيز التواصل مع الشبكات المماثلة ومقدمي الخدمات؛ للاستفادة من الخبرات والخدمات المقدمة لتفعيل البحث العلمي والتعليم في السلطنة، حيث تعمل الشبكة برؤية واضحة لدعم وتطوير الخدمات في قطاع البحث العلمي والتعليم بهدف وضع بنية أساسية لهذا القطاع وخدمات وطنية مستدامة تقنياً وماليا، تساهم بفعالية في تطوير الابتكار والبحث والتعليم، والتعاون الإلكتروني الاستراتيجي الدولي مع مجتمعات البحث العلمي والتعليم المحلي والدولي كجزء من مبادرات مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان؛ لتعزيز البحث العلمي والتعليم، حيث أقامت الشبكة شراكة استراتيجية مع الشركة العمانية للاتصالات عمانتل، بهدف بناء وتشغيل وصيانة هذه الشبكة البحثية والتعليمية الوطنية، وستدعم الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم أعضاءها في استغلال وإنتاج المعرفة وزيادة القدرات البحثية، وابتكار أفكار وبراءات اختراع، ومنتجات جديدة على الصعيد المحلي والعالمي؛ وهذا بدوره سيحفز نشاطات البحث العلمي والتطوير والابتكار في سلطنة عمان.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 أكتوبر 2016

جامعة السلطان قابوس تنضم إلى الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم

المزيد

12 أكتوبر 2016

استعراض تجربة الشبكة العمانية للبحث العلمي في "مجلس التعليم"

المزيد

17 ديسمبر 2017

جامعة البريمي والكليّة الحديثة والكليّة العالمية تنضم إلى الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم

المزيد

30 يناير 2018

كلية مجان توقع اتفاقية مع "عمانتل" للانضمام إلى الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جلستان لـ"الشورى" خلال الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة رغبات الأعضاء

عمان - الدولة والشورى

بدء التشغيل التجاري لـ"كهرباء عبري" بإشراف عماني 100%

الاقتصاد - محلي

94% من العمانيين يملكون حسابات "للتواصل الاجتماعي".. و"واتساب" في المقدمة

المحليات - أخبار

الشرطة تفعّل "التصديق الإلكتروني" لإنجاز طلبات التأشيرات المكفولة

المحليات - شرطة

"شباب عمان 2" تفوز بجائزة الصداقة الدولية لمهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويلة بهولندا

المحليات - أخبار

الجابري: "اقتصادية الدقم" تزيد عمق ميناء الصيد البحري لاستقطاب السفن الكبيرة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة