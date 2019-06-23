"الشبكة العمانية للبحث العلمي" تشارك في مؤتمر دولي بإستونيا

مسقط - الرؤية

شارك وفد من الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم بمجلس البحث العلمي في مؤتمر (TNC19) والذي استضافت جمهورية إستونيا النسخة الخامسة والثلاثين في الفترة من 16 إلى 20 من يونيو 2019. وقد ضم الوفد الدكتور عبدالمنعم بن علي الخروصي مدير المشروع، ووردة الحبسية مديرة التطبيقات.

وتهدف الشبكة من خلال مشاركتها في المؤتمر للاطلاع على المستجدات الرقمية وآخر ما توصلت إليه البرمجيات التقنية، والتعريف بآخر المستجدات والإنجازات التي حققتها الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم من خلال مشاركة الشبكة بمنشور إلكتروني تم عرضه طوال فترة المؤتمر.

ويعتبر مؤتمر (TNC19) واحدا من أهم المؤتمرات في القارة الأوروبية ويستقطب عددا كبيرا من المهتمين من جميع أنحاء العالم كشبكات البحث والتعليم ومتخذي القرارات والمختصين بالشبكات الإلكترونية والتطبيقات والبرمجيات من الجامعات والمراكز البحثية وممثلي الشركات والقطاع الصناعي. كما يسلط المؤتمر الضوء على آخر المستجدات والتحديات التي تواجه شبكات البحث العلمي والتعليم في المجالات التقنية والتكنولوجيا والتطبيقات.

وناقش المؤتمر العديد من المواضيع المهمة في مجال الشبكات البحثية والرقمية والتي تسعى إلى تفعيل وتعزيز البحث العلمي والتعليم، واستعرض مواضيع قيمة من خلال الأوراق البحثية والجلسات النقاشية والمحادثات الخاصة والاجتماعات المغلقة مع العلماء والمختصين.

الجدير بالذكر أنّ الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم تحرص على المشاركة في العديد من الفعاليات الدولية لتعزيز التواصل مع الشبكات المماثلة ومقدمي الخدمات؛ للاستفادة من الخبرات والخدمات المقدمة لتفعيل البحث العلمي والتعليم في السلطنة، حيث تعمل الشبكة برؤية واضحة لدعم وتطوير الخدمات في قطاع البحث العلمي والتعليم بهدف وضع بنية أساسية لهذا القطاع وخدمات وطنية مستدامة تقنياً وماليا، تساهم بفعالية في تطوير الابتكار والبحث والتعليم، والتعاون الإلكتروني الاستراتيجي الدولي مع مجتمعات البحث العلمي والتعليم المحلي والدولي كجزء من مبادرات مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان؛ لتعزيز البحث العلمي والتعليم، حيث أقامت الشبكة شراكة استراتيجية مع الشركة العمانية للاتصالات عمانتل، بهدف بناء وتشغيل وصيانة هذه الشبكة البحثية والتعليمية الوطنية، وستدعم الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم أعضاءها في استغلال وإنتاج المعرفة وزيادة القدرات البحثية، وابتكار أفكار وبراءات اختراع، ومنتجات جديدة على الصعيد المحلي والعالمي؛ وهذا بدوره سيحفز نشاطات البحث العلمي والتطوير والابتكار في سلطنة عمان.