فعاليات ترفيهية وتعليمية في مخيم البريمي لأجيال المستقبل

البريمي - سيف المعمري

تتواصل بمدرسة توام العالمية فعاليات مخيم البريمي لأجيال المستقبل"والذي تنظمه كلية البريمي الجامعية ممثلة بالوحدة التدريبية للبرنامج، ويستهدف الفئة العمرية من 6 سنوات وحتى 12 سنة.

ويهدف المخيم إلى تعليم اللغة الإنجليزية، وتطوير الجانب اللغوي والسلوكي لدى الطلبة وتنمية روح التعاون وتعزيز الثقة فيما بينهم لحل المشكلات والتوصل إلى حلول واكتساب المعرفة وتبادل الأفكار وتقبل آراء الآخرين، كما يشتمل البرنامج على تقديم أنشطة ثقافية ورياضية وتعليمية ويمارس الطلبة جميع هذه الفعاليات باستخدام اللغة الإنجليزية.

ويبدأ الطلبة يومهم في المخيم الصيفي بتعلم اللغة الإنجليزية بطرق مختلفة وبأساليب التعليم الحديثة، عن طريق التعلم الجماعي في حصص دراسية يتبعها أنشطة رياضية تقدم باللغة الإنجليزية مثل السباحة وكرة القدم والتنس، وتمارس جميع الأنشطة والفعاليات تحت إشراف معلمين ومدربين مختصين، ويتم تقديمها بين أروقة مدرسة توام العالمية التي تعد من المدارس العالمية المتقدمة بالسلطنة.

ويبلغ عدد المسجلين في البرنامج الصيفي 20 طالبا وطالبة، وسيستمر البرنامج حتى الرابع من يوليو المقبل. وتعتزم كلية البريمي الجامعية تنظيم مخيم صيفي في مبنى الحرم الجامعي للفئة العمرية 13-18 سنة ابتداء من 29 من يونيو الجاري وحتى 18 يوليو المقبل، وسيضم المخيم العديد من الأنشطة الثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية ورحلات سياحية لمعالم سياحية بالسلطنة.