الأحد, 23 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

فعاليات ترفيهية وتعليمية في مخيم البريمي لأجيال المستقبل

الأحد 23 يونيو 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

فعاليات ترفيهية وتعليمية في مخيم البريمي لأجيال المستقبل

 

البريمي - سيف المعمري

تتواصل بمدرسة توام العالمية فعاليات مخيم البريمي لأجيال المستقبل"والذي تنظمه كلية البريمي الجامعية ممثلة بالوحدة التدريبية للبرنامج، ويستهدف الفئة العمرية من 6 سنوات وحتى 12 سنة.

ويهدف المخيم إلى تعليم اللغة الإنجليزية، وتطوير الجانب اللغوي والسلوكي لدى الطلبة وتنمية روح التعاون وتعزيز الثقة فيما بينهم لحل المشكلات والتوصل إلى حلول واكتساب المعرفة وتبادل الأفكار وتقبل آراء الآخرين، كما يشتمل البرنامج على تقديم أنشطة ثقافية ورياضية وتعليمية ويمارس الطلبة جميع هذه الفعاليات باستخدام اللغة الإنجليزية.

ويبدأ الطلبة يومهم في المخيم الصيفي بتعلم اللغة الإنجليزية بطرق مختلفة وبأساليب التعليم الحديثة، عن طريق التعلم الجماعي في حصص دراسية يتبعها أنشطة رياضية تقدم باللغة الإنجليزية مثل السباحة وكرة القدم والتنس، وتمارس جميع الأنشطة والفعاليات تحت إشراف معلمين ومدربين مختصين، ويتم تقديمها بين أروقة مدرسة توام العالمية التي تعد من المدارس العالمية المتقدمة بالسلطنة.

ويبلغ عدد المسجلين في البرنامج الصيفي 20 طالبا وطالبة، وسيستمر البرنامج حتى الرابع من يوليو المقبل. وتعتزم كلية البريمي الجامعية تنظيم مخيم صيفي في مبنى الحرم الجامعي للفئة العمرية 13-18 سنة ابتداء من 29 من يونيو الجاري وحتى 18 يوليو المقبل، وسيضم المخيم العديد من الأنشطة الثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية ورحلات سياحية لمعالم سياحية بالسلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 أغسطس 2015

أركان ترفيهية وتعليمية ضمن فعاليات حملة "كلنا عطاء"

المزيد

26 أغسطس 2015

275 فتاة يشاركن في "الرحلات الشبابية".. ومناشط ترفيهية وتعليمية لإثراء فعاليات البرنامج

المزيد

26 أغسطس 2017

المدارس تفتح أبواب العلم لأجيال المستقبل

المزيد

17 سبتمبر 2017

برامج ترفيهية وتعليمية بمدارس الوسطى للطلبة الجدد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جلستان لـ"الشورى" خلال الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة رغبات الأعضاء

عمان - الدولة والشورى

بدء التشغيل التجاري لـ"كهرباء عبري" بإشراف عماني 100%

الاقتصاد - محلي

94% من العمانيين يملكون حسابات "للتواصل الاجتماعي".. و"واتساب" في المقدمة

المحليات - أخبار

الشرطة تفعّل "التصديق الإلكتروني" لإنجاز طلبات التأشيرات المكفولة

المحليات - شرطة

"شباب عمان 2" تفوز بجائزة الصداقة الدولية لمهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويلة بهولندا

المحليات - أخبار

الجابري: "اقتصادية الدقم" تزيد عمق ميناء الصيد البحري لاستقطاب السفن الكبيرة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة