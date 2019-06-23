الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر بجنوب الباطنة

العوابي - حارث البحري

احتفلت إدارة جنوب الباطنة باليوم العالمي لمُكافحة التصحر حيث أقيمت فعالية بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بولاية العوابي وبحضور عدد من موظفات المؤسسات الحكومية ونساء الولاية.

وتخلل الفعالية جلسة حوارية قدمتها أمنية السلامية رئيسة قسم الشؤون المناخية بالانتداب بعنوان "لننمي المستقبل معاً"، تحدث فيها عن اليوم العالمي لمكافحة التصحر باعتباره يوما عالميا من أيام الأمم المتحدة يهدف لتعزيز الوعي بالتصحر والجفاف ودور الوزارة في التقليل من ظاهرة التصحر كإطلاق مبادرة أشجار والتي تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع وتفعيل مشاركته في الحفاظ على النباتات البرية، والمحافظة على النباتات البرية المحلية وزيادة الرقعة الخضراء. وذكرت السلامية دور النساء في توعية المجتمع من حولها من أجل الحفاظ على الأشجار وعدم قطعها.

وفي ختام الفعالية، تم استزراع أشجار بمقر الجمعية والأماكن المحيطة بها، وتم توزيع بعض الشتلات على الحاضرات. ونظم موظفو قسم التوعية والإعلام زيارة لبعض الكسارات في ولاية المصنعة؛ حيث تم الالتقاء بالعاملين في الكسارات وحثهم على ضرورة تشجير مناطق العمل وذلك لما له من أهمية في التوازن البيئي.