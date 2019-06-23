القبض على 8 متهمين بقضايا مخدرات



مسقط - الرؤية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على ثمانية متهمين في ثلاث قضايا حيازة مواد مخدرة للاتجار بها وتعاطيها، وضبط بحوزتهم على كميات من مخدر الحشيش والمؤثرات العقلية، وقد تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.