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اختتام برنامج المعاينة الفنية لمسرح الجريمة بالظاهرة

الأحد 23 يونيو 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

اختتام برنامج المعاينة الفنية لمسرح الجريمة بالظاهرة


عبري - الرؤية

اختتمت بقيادة شرطة محافظة الظاهرة برنامج المعاينة الفنية لمسرح الجريمة والذي استمر لمدة أسبوع واحد بمشاركة منتسبي قيادتي شرطة محافظة الظاهرة وشرطة منشآت النفط والغاز ووحدة المهام الخاصة بعبري.
وهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بأنواع البصمات وأشكالها وطرق البحث عن آثارها وطريقة نقلها وتحريزها وأهمية التصوير الجنائي وكيفية المحافظة على مسرح الجريمة.
ورعى ختام البرنامج العميد سالم بن محمد الحارثي قائد شرطة محافظة الظاهرة، حيث تطرق إلى أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج لتنمية المعارف الميدانية وطرق تنفيذها باحترافية.

 

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