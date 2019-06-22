18.9% تراجعا بمعدل تسجيل "الصغيرة والمتوسطة" في الربع الأول.. والوسطى الأعلى نموا بـ20%

الرؤية - أحمد الجهوري

تراجَع مُعدَّل تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظات السلطنة بنسبة 18.9 في المئة، بنهاية مارس من العام الجاري، حسب المحافظة والمنشأة؛ حيث بلغ العدد 1473 مؤسسة مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام السابق، وكان عددها 1817 مؤسسة، فيما وصل الإجمالي العام إلى 37289 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في السلطنة بنهاية 2018.

وسجَّل عددٌ من محافظات السلطنة نموُّا في تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المحافظة والمنشأة، وتصدَّرت محافظة الوسطى بنسبة ارتفاع 20%؛ حيث زاد عدد المؤسسات المسجلة في الربع الأول من العام الجاري إلى 18 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مقارنة مع 15 مؤسسة في نفس الفترة من العام 2018.

وسجَّلتْ محافظة شمال الباطنة كذلك ارتفاعا بنسبة 10%؛ حيث ارتفع العدد إلى 282 مؤسسة في 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، عندما تمَّ تسجيل 256 مؤسسة. وحافظت محافظة مسندم على نفس نسبتها ونفس عدد مؤسساتها خلال الفترتين، وهي 9 مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وفي المقابل، سجَّلتْ محافظة البريمي انخفاضًا في تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 40% في الربع الأول من العام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018؛ وذلك حسب ما أشارت إليه النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وجاءت بعدها محافظة الظاهرة بنسبة انخفاض 37% في الفترة من شهر يناير إلى شهر مارس من عام 2019؛ حيث وصل عددها إلى 59 مؤسسة، مقارنة بـ93 مؤسسة بالفترة المماثلة لها من العام السابق. وتلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة انخفاض بلغت 31%؛ حيث بلغ العدد 74 مقارنة بـ108 مؤسسات.

وحلَّت محافظة الداخلية بنسبة انخفاض بلغت 30% في نهاية مارس من العام 2019، والتي وصلت إلى 148، مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام السابق والتي كانت 212، وسجلت محافظة مسقط نسبة انخفاض بلغت 23% في الربع الأول من العام 2019، والتي وصلت إلى 526 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والتي وصلت إلى 685، أما محافظة جنوب الباطنة فجاء نصيبها من الانخفاض ما نسبته 18%؛ حيث بلغ عددها 111 في العام 2019، و136 في الفترة نفسها من العام 2018، ومن بعدها محافظة ظفار بنسبة انخفاض 15%، ومن بعدها شمال الشرقية بنسبة 11%.