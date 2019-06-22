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جلستان لـ"الشورى" خلال الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة رغبات الأعضاء

السبت 22 يونيو 2019 08:45 م بتوقيت مسقط

جلستان لـ"الشورى" خلال الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة رغبات الأعضاء

 

مسقط - الرؤية

يعقد مجلس الشورى يومي الثلاثاء والأربعاء المُقبلين، الجلستين الاعتياديتين السادسة عشرة والسابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2018م) من الفترة الثامنة، واللتين سوف يناقش خلالهما جملة من الموضوعات التشريعية والرقابية التي قامت لجان المجلس الدائمة بدراستها ومناقشتها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.

وقال سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى إنَّ من أبرز تلك المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلستين، استعراض رؤية اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع تعديل اتفاقية انضمام السلطنة إلى مدونة سلوك جيبوتي (المعدلة) حول قمع القرصنة والسطو المسلح، ورؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية.

وأضاف سعادته أنَّ الجلسة ستناقش أيضاً تقارير اللجان حول عدد من الدراسات منها: تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول التعمين في القطاع الصحي، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول واقع وتحديات القطاع الرياضي في السلطنة، إضافة إلى تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول قناة عُمان الثقافية ودورها في إبراز المنتج الثقافي في السلطنة، وكذلك تقريرها الذي يتناول دراسة اللجنة للضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد في السلطنة.

وأشار المحروقي إلى أنَّ جدول أعمال الجلسة سيتضمن مناقشة عدد من الرغبات المبداة والمقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول جملة من الموضوعات في مختلف المجالات، منها: الرغبة المبداة بشأن ربط معاشات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد التي تقل عن 600 ريال عُماني شهرياً بنسب التضخم المعلنة من البنك المركزي العماني، وكذلك الرغبة المبداة حول تركيب أجهزة مُراقبة عن بعد لمعدات المخلّفات، والرغبة المبداة حول فرض رسوم إضافية عند شراء (العلب والأكياس البلاستيكية)، والرغبة المبداة بشأن إعادة زراعة الأشجار البريّة المعمرة المقتلعة، إضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة والمتعلقة بإلزام إجراء الفحص الطبي للأمراض الوراثية قبل الزواج. وتابع أنه سيتم مناقشة الرغبة المبداة حول إنشاء نادٍ خاص بالمعلمين، والرغبة المبداة المتعلقة بمشروع جسر ولاية مصيرة، ورغبة أخرى تتعلق بتنظيم المقابر بالسلطنة، وأخرى حول تطوير مراكز الوفاء لتأهيل المعاقين بالسلطنة، إضافة إلى رغبة أخرى حول السماح باستيراد الإبل الحيّة إلى السلطنة لأغراض الذبح.

وبين أمين عام مجلس الشورى أن أعضاء المجلس سيستمعون كذلك إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس.

من جانب آخر، أوضح سعادة الشيخ الأمين العام للمجلس أنَّه وضمن اهتمامات المجلس في مُتابعة المواضيع المتعلقة بالتحول الرقمي في مختلف المؤسسات الحكومية، والوقوف على ما تمَّ إنجازه والتحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ التحول الرقمي في بعض المؤسسات، فإنّه سيتم صباح يوم الإثنين الموافق الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تعريف الأعضاء بالمشروع عبر العرض المرئي الذي ستقدمه هيئة تقنية المعلومات لأصحاب السعادة أعضاء المجلس والذي سيتضمن المراحل التي وصل إليها مشروع التحول الرقمي.

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جلستان لـ"الشورى" خلال الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة رغبات الأعضاء

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