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"الوطني للتدريب" يسهم في توفير 1000 فرصة عمل في صحار

السبت 22 يونيو 2019 08:37 م بتوقيت مسقط

"الوطني للتدريب" يسهم في توفير 1000 فرصة عمل في صحار

صحار - الرؤية

أسهمَ الصندوق الوطني للتدريب في توفير 1000 فرصة عمل للنساء العمانيات في ولاية  صحار، بشراكة مع إحدى أكبر الشركات المصنعة للنسيج في الهند؛ حيث افتتحت الشركة مرفقا للتدريب على صناعة النسيج في مقر المصنع الكائن في المنطقة الحرة بصحار؛ لتوفير التدريب المقرون بالتشغيل للنساء الملتحقات للعمل بالمصنع. وتأمل الشركة مضاعفة العدد مع توسع العمليات ونمو الإنتاج بالمصنع ليصل إلى قرابة 3000 فرصة عمل، معظمها للنساء.

ويأتي ذلك بعد أنَّ وقع الصندوق الوطني للتدريب اتفاقية مع الشركة في نوفمبر من العام 2018م لتدريب 1000 كادر وطني في مركز التدريب التابع للمصنع في صحار؛ حيث بدأتْ 380 من النساء المشاركة في برنامج التدريب المقرون بالتشغيل على أن تستوفي الشركة العدد المقرر، والبالغ 1000 متدربة قبل نهاية العام الجاري لتمكينهن من المهارات الأساسية والفنية الصحيحة للعمل في مشروع النسيج.

ويعدُّ المشروع ثمرة تعاون وتنسيق بين الصندوق وجهات مختلفة؛ مثل: المجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة لسجل القوى العاملة. وتم فتح المجال أمام جميع الباحثات عن عمل في مختلف محافظات السلطنة للتنافس على هذه الفرص، بالتعاون مع المديرية العامة للقوى العاملة بصحار.

وقد تأسَّس الصندوق الوطني للتدريب بمرسوم سلطاني رقـم (48/2016)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتشمل صلاحياته تقييم الوضع الراهن لجهود التدريب في السلطنة؛ بهدف سد الفجوة بين متطلبات القطاع الخاص والمشروعات الوطنية من الكفاءات والتخصصات، وبين العرض في سوق العمل، كما يتولى تحديد أولويات التدريب واحتياجات سوق العمل، لا سيما احتياجات القطاعات الواعدة والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات؛ من خلال التعاون مع القطاع الخاص، والعمل المشترك مع الجهات المعنية، إضافة لدوره في بناء بنية معلوماتية شاملة لدعم التدريب من خلال جمع المعلومات المتعلقة بجانبي العرض والطلب، ومدخلات ومخرجات برامج التدريب المختلفة.

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