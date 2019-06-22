السبت, 22 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

بدء التشغيل التجاري لـ"كهرباء عبري" بإشراف عماني 100%

السبت 22 يونيو 2019 08:37 م بتوقيت مسقط

بدء التشغيل التجاري لـ"كهرباء عبري" بإشراف عماني 100%

مسقط - الرؤية

بدأتْ شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء التشغيل التجاري لمحطة إنتاج كهرباء عبري -وهي أكبر مشاريع الطاقة في ولاية عبري بطاقة إنتاجية تبلغ 1509 ميجاوات- بعد نجاح التجارب والاختبارات الفنية المطلوبة لكفاءة الإنتاجية.

وقالَ المهندس علي بن مُحمَّد الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة لتوليد الكهرباء -المنفذة للمشروع- إنَّ المحطة تعد أكبر مشروع استثماري في محافظة الظاهرة يُنجزه القطاع الخاص برؤوس أموال عالمية للمساهمة في تنمية عجلة التقدم بالسلطنة، وتعدُّ محطة إنتاج كهرباء عبري ثالث أكبر محطة من حيث الإنتاج في السلطنة، وتتخذ من ولاية عبري موقعا لها.

وبلغ حجم الاستثمارات في المشروع 384 مليون ريال عماني، علما بأنَّ تحالف الشركات التى طورت وأنجزت المشروع تُسهم في الملكية بنسبة بنسبة 50.1 بالمائة لشركة ميتسوي وشركائه المحدودة، وبنسبة 44.9 بالمائة لشركة أكوا باور، وبنسبة 5 بالمائة لشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة.

وفي جانب التوظيف، قال الرئيسي إن محطة عبري استوعبت 19 عمانيًا من محطة الغبرة بعد إيقاف العمل بها، ضمن جهود قطاع الكهرباء لاستمرارية إيجاد فرص عمل للعمانيين، لافتا إلى أن شركة التشغيل والصيانة لمحطة عبري تدار بنسبة تعمين تقارب 72%، وتحت إشراف وقيادة عمانية بنسبة 100%؛ وبذلك تعد المحطة الأولى بالسلطنة العاملة بنسبة تعمين مرتفعة من أول يوم تشغيل للمحطة.

وأكَّد الرئيسي أن الشركة تحرص على تعزيز العائد الاقتصادي من المشروع؛ بما يشمل المجتمع المحلي من خلال إسناد العقود لشركات محلية، ودعم مدارس المنطقة بالوسائل التعليمية المتطورة ودعم الجمعيات الخيرية، مشيرًا إلى أنَّ مجموع العقود التي أسندت لشركات محلية بلغت أكثر من 70 مليون ريال عماني عبر عقود مشتريات أو خدمات لوجستية أو فنية أي ما يعادل 23% بالمائة من إجمالي استثمارات المشروع.

وتعملُ المحطة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية التي تتبعها الشركة لرفع كفاءة التشغيل والإنتاج وخفض التكاليف؛ حيث يتم تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي وبنظام الدورة المرُكّبة التي تسهم في إنتاج الكهرباء بسعر منافس، كما أنَّ الطاقة المنتجة سيجري ضخها في الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء لرفد الشبكة الوطنية بسعات كهربائية لموجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمة المهمة والحيوية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 يوليو 2017

بدء التشغيل التجاري لمحطة مسندم المستقلة لتوليد الكهرباء أول مشروع عماني من نوعه

المزيد

22 نوفمبر 2017

بلدي جنوب الشرقية يناقش التشغيل التجاري لميناء صور

المزيد

28 أغسطس 2018

بدء التشغيل التجاري لمبنى المسافرين في مطار الدقم.. 17 سبتمبر

المزيد

31 يناير 2018

20 مارس .. التشغيل التجاري لمبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

94% من العمانيين يملكون حسابات "للتواصل الاجتماعي".. و"واتساب" في المقدمة

المحليات - أخبار

الشرطة تفعّل "التصديق الإلكتروني" لإنجاز طلبات التأشيرات المكفولة

المحليات - شرطة

"شباب عمان 2" تفوز بجائزة الصداقة الدولية لمهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويلة بهولندا

المحليات - أخبار

الجابري: "اقتصادية الدقم" تزيد عمق ميناء الصيد البحري لاستقطاب السفن الكبيرة

الاقتصاد - محلي

تقرير الأمم المتحدة يكشف تفاصيل مروعة لعملية قتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

مسؤول إيراني ينفي تلقى طهران رسالة من ترامب عبر السلطنة

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة