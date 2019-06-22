بدء التشغيل التجاري لـ"كهرباء عبري" بإشراف عماني 100%

مسقط - الرؤية

بدأتْ شركة الظاهرة لتوليد الكهرباء التشغيل التجاري لمحطة إنتاج كهرباء عبري -وهي أكبر مشاريع الطاقة في ولاية عبري بطاقة إنتاجية تبلغ 1509 ميجاوات- بعد نجاح التجارب والاختبارات الفنية المطلوبة لكفاءة الإنتاجية.

وقالَ المهندس علي بن مُحمَّد الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة لتوليد الكهرباء -المنفذة للمشروع- إنَّ المحطة تعد أكبر مشروع استثماري في محافظة الظاهرة يُنجزه القطاع الخاص برؤوس أموال عالمية للمساهمة في تنمية عجلة التقدم بالسلطنة، وتعدُّ محطة إنتاج كهرباء عبري ثالث أكبر محطة من حيث الإنتاج في السلطنة، وتتخذ من ولاية عبري موقعا لها.

وبلغ حجم الاستثمارات في المشروع 384 مليون ريال عماني، علما بأنَّ تحالف الشركات التى طورت وأنجزت المشروع تُسهم في الملكية بنسبة بنسبة 50.1 بالمائة لشركة ميتسوي وشركائه المحدودة، وبنسبة 44.9 بالمائة لشركة أكوا باور، وبنسبة 5 بالمائة لشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة.

وفي جانب التوظيف، قال الرئيسي إن محطة عبري استوعبت 19 عمانيًا من محطة الغبرة بعد إيقاف العمل بها، ضمن جهود قطاع الكهرباء لاستمرارية إيجاد فرص عمل للعمانيين، لافتا إلى أن شركة التشغيل والصيانة لمحطة عبري تدار بنسبة تعمين تقارب 72%، وتحت إشراف وقيادة عمانية بنسبة 100%؛ وبذلك تعد المحطة الأولى بالسلطنة العاملة بنسبة تعمين مرتفعة من أول يوم تشغيل للمحطة.

وأكَّد الرئيسي أن الشركة تحرص على تعزيز العائد الاقتصادي من المشروع؛ بما يشمل المجتمع المحلي من خلال إسناد العقود لشركات محلية، ودعم مدارس المنطقة بالوسائل التعليمية المتطورة ودعم الجمعيات الخيرية، مشيرًا إلى أنَّ مجموع العقود التي أسندت لشركات محلية بلغت أكثر من 70 مليون ريال عماني عبر عقود مشتريات أو خدمات لوجستية أو فنية أي ما يعادل 23% بالمائة من إجمالي استثمارات المشروع.

وتعملُ المحطة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية التي تتبعها الشركة لرفع كفاءة التشغيل والإنتاج وخفض التكاليف؛ حيث يتم تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي وبنظام الدورة المرُكّبة التي تسهم في إنتاج الكهرباء بسعر منافس، كما أنَّ الطاقة المنتجة سيجري ضخها في الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء لرفد الشبكة الوطنية بسعات كهربائية لموجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمة المهمة والحيوية.