بدء أعمال حصر زوار خريف صلالة السياحي 2019

مسقط - الرؤية

بدأَ المركزُ الوطنيُّ للإحصاء والمعلومات، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، تنفيذ الأعمال الميدانية لمشروع حصر ومسح زوار موسم صلالة السياحي 2019، وتتواصل أعماله الميدانية حتى 21 سبتمبر؛ بهدف توفير قاعدة معلوماتية يُعتدُّ بها لقطاع السياحة في محافظة ظفار في الموسم السياحي.

كما يهدفُ المشروع -الذي يجري تنفيذه للعام السادس عشر على التوالي، بالتعاون مع وزارة السياحة وشرطة عمان السلطانية- إلى توفير العديد من البيانات والمعلومات التي تعكس واقع قطاع السياحة في محافظة ظفار خلال الموسم السياحي؛ الأمر الذي يُساعد في التخطيط لتطوير هذا القطاع المهم؛ حيث يهدف حصر ومسح الزوار إلى تحديد حجم السياحة في الموسم بشقيها المحلية والوافدة، وتحديد اتجاهات نموها عبر الزمن، ويهدف كذلك إلى دراسة الخصائص الديموغرافية والاقتصادية للزوار، إضافة لدراسة خصائص الرحلات السياحية.

ويتضمَّن المشروع حصر جميع الزوار القادمين إلى محافظة ظفار من غير المقيمين فيها، سواء عن طريق البر أو الجو، بإجراء مقابلات مباشرة معهم في منفذ حاسك ومنفذ حريط البري بالنسبة للمسافرين برًّا، والمطار العسكري ومطار مسقط الدولي ومطار صحار للمسافرين جوًّا في الرحلات الداخلية والرحلات المحولة. أما المسافرون عبر الرحلات الدولية، فسيتم استيفاء بياناتهم في مطار صلالة باستخدام الأجهزة اللوحية.

وسيجري احتساب الزوار القادمين بواسطة الحافلات من خلال توزيع بطاقات الحصر على الركاب في آخر نقطة توقف للحافلة (ولاية ثمريت) لتعبئتها بالبيانات المطلوبة، ليقوم الباحثون الموجودون في منفذ حريط بجمعها ومراجعتها وإدخال البيانات آليًّا بالمكتب. وتتضمن استمارة الحصر بيانات عن الجنسية وبلد الإقامة والمنطقة بالنسبة للعمانيين والغرض من الزيارة وعدد المرافقين.