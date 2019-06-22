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تعزيز المعرفة بالسلامة الدوائية في حلقة عمل بمستشفى السلطان قابوس بصلالة

السبت 22 يونيو 2019 08:34 م بتوقيت مسقط

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صلالة - الرؤية

نظم قسم الصيدلة بمستشفى السلطان قابوس حلقة عمل حول السلامة الدوائية، وذلك بقاعة الاجتماعات وبحضور الصيدلي سعيد بن أحمد جعبوب مدير دائرة الرعاية الصيدلانية والمستودعات الطبية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار.

وشهدت حلقة العمل مشاركة حوالي 70 عاملا صحيا من الفئات الطبية والطبية المساعدة من مختلف المؤسسات الصحية بالمحافظة. واستهل الصيدلي سالم بن حسن المعشني رئيس قسم الصيدلة بالمستشفى الحلقة بكلمة أشار فيها الى أهمية السلامة الدوائية والإستخدام الامن للدواء للحد من الأخطاء الطبية. وأشار المعشني الى دور كل من الصيدلي ومساعد الصيدلي في توجيه الاستخدام المناسب للدواء، وبالتالي الوقاية من الكثير من الأخطاء الدوائية قبل وصولها للمريض، حيث إن أساس عمل الصيدلي هو التأكد من أن المريض (المقصود) سوف يتناول العلاج (الصحيح) والجرعة (الصحيحة) مما يساعد على ضمان وخلق سلامة إضافية في عملية وصف وصرف الدواء.

وبدأت أولى المحاضرات بعنوان "المواءمة الدوائية"، وقدمها الصيدلي سالم المعشني رئيس القسم بالمستشفى، تناولت مقدمة عن المواءمة الدوائية والخطوات الصحيحة المتبعة لمراجعة الوصفات الطبية منذ لحظة تنويم المريض بالمستشفى إلى خروجه. وأشار إلى أهمية التعاون بين الطاقم الطبي لضمان حصول المريض على جودة عالية من الرعاية الطبية.

وتوالت المحاضرات الأخرى في حلقة العمل، وتحدث الصيدلي سلطان بن جمعة البلوشي رئيس قسم الصيدلة والمستودعات الطبية بالمستشفى العسكري بصلالة عن أهمية الاستشارة الطبية للمريض، أبرز فيها أهمية زيادة الوعي في المجتمع بدور الصيدلي ومساعد الصيدلي في تقديم المشورة الطبية والاستخدام الأمثل للدواء.

وقدم مساعد الصيدلي محمد بن أحمد العوائد من صيدلية مركز طب وجراحة القلب بصلالة محاضرة بعنوان "مضادات ضغط الدم لكبار السن" وهدفت المحاضرة إلى تسليط الضوء على فئة كبار السن من حيث مراجعة الأدوية والجرعات المناسبة لهم. فيما تحدثت مساعد الصيدلي ليلى بنت سعيد تبوك من صيدلية مركز طب وجراحة القلب بصلالة عن "استخدام مضادات التخثر عند الأطفال"، مستعرضة الحالات الطبية التي تستخدم فيها مضادات التخثر والجرعات المناسبة لكل حالة وطرق استخدامها.

واختتمت الحلقة بمحاضرة للصيدلي عماد بن سرور لهب من المستودعات الطبية بالمستشفى عن الاستخدام الآمن للعلاجات الكيميائية بهدف تقليل الأعراض الجانبية التي قد يتعرض لها الصيدلي المسؤول عن تحضيرها.

وهدفت حلقة السلامة الدوائية إلى رفع مستوى الوعي لدى الفئات الطبية والطبية المساعدة حول أهمية السلامة الدوائية والتعاون المشترك بينهم من أجل تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية لكل مريض.

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