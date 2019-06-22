انطلاق المعسكر الصيفي للناشئين والشباب في البلياردو والسنوكر

مسقط - الرؤية

انطلقت أمس فعاليات المعسكر الصيفي للناشئين والشباب في لعبة البلياردو والسنوكر الذي تنظمه اللجنة العمانية للبلياردو والسنوكر بصالة آفاق 888 بالمعبيلة خلال الفترة من 22 يونيو الجاري وحتى 12 يوليو المقبل، بمشاركة 30 من فئتي الناشئين والشباب من بينهم لاعبو المنتخب الوطني الذي يستعد لبطولة الخليج التي تستضيفها السلطنة في شهر نوفمبر المقبل.

وقال خالد بن خلفان بن راشد الصبحي رئيس اللجنة العمانية للبلياردو والسنوكر إنّ المعسكر يأتي ضمن خطط اللجنة العمانية للبلياردو والسنوكر لعام 2019 وذلك في إطار سعيها لنشر اللعبة بين فئة الشباب وتعزيز قدراتهم وتمكينهم بالمهارات التي تؤهلهم لتمثيل السلطنة تمثيلا مشرفا. وأضاف الصبحي أنّ المدرب البريطاني فرانك كمبرلا ومساعده محمد معتز، يقودان تدريبات المعسكر الصيفي، معربا عن تطلعه أن ينجح المدرب في إعداد جيل من اللاعبين المتميزين وفق معايير وأسس علمية حديثة ووفق طرق تدريب وتمارين تراعي المستجدات الحديثة في اللعبة. وأوضح الصبحي أنّ المدرب فرانك من المدربين ذوي الخبرة العالمية ويتمتع بأكثر من 20 سنة في مجال تأهيل وتدريب اللاعبين في لعبة السنوكر والبلياردو. وأعرب الصبحي عن أمله في أن يسهم المعسكر في تحسين مستوى اللاعبين وبناء الثقة في قدراتهم من خلال صقل مهاراتهم في لعبة السنوكر والبلياردو، وتأهيلهم لتمثيل السلطنة للمشاركة في البطولات الخليجية والعربية والإقليمية. وأشار إلى أنّ اللجنة سوف تنظم في نوفمبر 28 ولغاية 7 ديسمبر لأول مرة بطولة الخليج للبلياردو والسنوكر إلى جانب بطولة عمان المفتوحة الثالثة في ديسمبر 2019.

وأوضح الصبحي أنّ اللجنة وبالتوازي مع إقامة الأنشطة والبطولات تعمل جاهدة بالتنسيق مع الاتحادات الخليجية على تنظيم دورة في شهر سبتمبر 2019 لتأهيل الحكام العمانيين للحصول على الشارة الدولية في التحكيم، وذلك لتمكينهم من التحكيم في بطولة الخليج والبطولات التي تقام داخل السلطنة وخارجها.