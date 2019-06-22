انطلاق معسكر شباب الأندية في مسقط اليوم.. وقضايا التنمية المستدامة والثورة الصناعية الرابعة بالصدارة

مسقط - الرؤية

يرعى سعادة الشيخ عبدالوهاب بن ناصر المنذري نائب رئيس الهيئة العامة لصناعات الحرفية انطلاق معسكر شباب الأندية بمحافظة مسقط، في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر خلال الفترة 22 يونيو إلى 28 يوليو، ويشهد الحفل حضور سعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية وسعيد بن عبدالله النبهاني رئيس اللجنة المشرفة على معسكرات شاب الأندية وعدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الرياضية وذلك على الصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

ويتضمن حفل الافتتاح دخول طابور عرض المشاركين بمصاحبة عزف الفرقة الموسيقية الكشفية، والدخول إلى الصالة يتقدمهم علم السلطنة وشعار المعسكرات وأعلام الزينة والاصطفاف أمام راعي الحفل في مجموعات المعسكر الذي يشارك فيه 95 مشاركا من مختلف الأندية والمراكز الرياضية بمحافظات السلطنة، بعد ذلك يلقي سعيد بن عبدالله النبهاني رئيس اللجنة المشرفة على المعسكرات كلمة وزارة الشؤون الرياضية، يلي ذلك فقرة للمواهب الشبابية يقدمها أحد المشاركين في المعسكر. بعدها يقوم سعادة راعي الحفل بتدشين شعار المعسكرات لهذا العام إيذانا بالانطلاق الرسمي لمعسكرات شباب الأندية التي تضم 6 معسكرات لشباب الأندية؛ وهي معسكر شباب الأندية بمحافظة مسقط، ومعسكر فتيات الأندية بمحافظة شمال الباطنة والذي سيقام خلال الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو المقبل في المجمع الشبابي بصحار ويستهدف ما يقارب 70 فتاة من مختلف الأندية. أمّا المعسكر الثالث فسيكون معسكر فتيات الأندية بمحافظة البريمي والذي سيقام خلال الفترة 6- 12 يوليو المقبل في المجمع الشبابي بالبريمي ويستهدف 60 مشاركة من مختلف أندية السلطنة. أمّا المعسكر الرابع فسيكون في محافظة الداخلية في المجمع الشبابي بنزوى خلال الفترة 13- 19 يوليو وسيشارك فيه ما يقارب 95 مشاركا من مختلف ولايات السلطنة. بينما تحتضن محافظة جنوب الشرقية المعسكر الخامس، وسيكون في المجمع الشبابي بصور خلال الفترة 27 يوليو وحتى 2 أغسطس ويستهدف بما يقارب 95 مشاركا من مختلف ولايات السلطنة.

وحول آخر الاستعدادات، قال إسحاق بن عبدالله البلوشي مدير معسكر شباب الأندية بمسقط: إنّه تمّ أمس السبت استقبال المشاركين في المعسكر، وإنهاء كافة إجراءات التسجيل وتنظيم مسابقات وألعاب فكرية وذهنية، وذلك بهدف اكتشاف مواهب الشباب وإعطائهم مساحة زمنية أكبر للإبداع، وحثّهم على مواصلة الإبداع وتقديم مشاريع أو مواهب إبداعية بصفة فردية أو جماعية، لإبراز طاقاتهم وقدراتهم، بعدها تمّ توزيع المشاركين إلى ثلاث مجموعات وهي الإبداع والإخاء والتعاون. وأكد البلوشي حرص اللجنة المشرفة على معسكرات شباب الأندية على استحداث عدد من الأنشطة، وقال إنّ اللجنة حرصت على اختيار برامج نوعية تلامس قضايا التنمية المستدامة وتطورات الثورة الصناعية الرابعة واهتمامات الشباب، من خلال استعدادات مبكرة للجنة بدأت قبل أشهر، بعقد لقاءات مع نخبة من الشباب المشاركين في المعسكرات الماضية في جلسة نقاشية تم خلالها استعراض وتقيم الربامج والأنشطة السابقة، والاستماع إلى وجهات نظر الشباب حول تطلعاتهم وما يرغبون في تواجده من أنشطة في هذه النسخة والنسخ المقبلة.

وقال يوسف بن سيف المعولي مشرف البرامج بمعسكر شباب الأندية بمسقط الذي انطلق أمس السبت: "لقد سار اليوم الأول من المعسكر بشكل جيد ووفق المخطط له، حيث تم استقبال المشاركين وتنفيذ ورش تدريبية؛ تناولت الأولى شرح برامج المعسكر التي تتضمن خمس مجالات متخصصة ونوعية وهي البرنامج العلمي الذي يتضمن مجموعة من ورش العمل التدريبية بقرية التنمية والتي تنفذ بواسطة مختصين ومعتمدين في المجالات العلمية والفنية والمهنية والتقنية، والبرنامج الثقافي ويتضمن مجموعة من المحاضرات واللقاءات التي تتناول عددا من القضايا التي تهم الشباب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة للالتقاء والحوار مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والبرنامج الاجتماعي.

وأوضح المعولي أنّ اللجنة قامت بشرح آليات نيل "قلادة المخيم" بأنواعها الذهبية والفضية والبرونزية لتحفيز المجيدين للاستفادة القصوى من أنشطة المخيم بما يعود عليهم بالفائدة، والتي ستمنح للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في المعسكر، بعد عمليات التقييم التي تتم وفق عدد من المحاور والنقاط والبنود في كل فعالية ومجال ونشاط يتم تنفيذه في المعسكر، إضافة إلى تقييم الفعاليات.