الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بصلالة.. الأربعاء

صلالة - الرؤية

يرعى معالي السيّد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار احتفال المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار، يوم الأربعاء المقبل، باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "وعيك غايتنا"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، في قاعة منتجع كراون بلازا بصلالة.

ويشهد الاحتفال التعريف بالحملة التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتوعية بأخطارها في محافظة ظفار. ومن المقرر أن تقوم قافلة توعوية مكونة من أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وأعضاء من فرق عمل متدربة من الجهات الحكومية والأهلية، بزيارات ميدانية لولايات المحافظة للتوعية والتثقيف عن أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية على الأفراد والمجتمع.