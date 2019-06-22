1.99% زيادة في عدد السجلات التجارية بالربع الأول

مسقط - الرؤية

ارتفعت السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 1.99 في المائة، وبلغ عددها 5633 سجلا تجاريا، مقارنة بـ5523 سجلا تجاريا تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام 2018، ويعود ذلك الارتفاع إلى التسهيلات المقدمة من قبل الوزارة لدى المستثمرين.

وأشارت دائرة الاحصاء بالوزارة إلى أنَّ السجلات التجارية المسجلة تمثلت في 3106 سجلات لتاجر فرد تم تسجيلها في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 3316 سجلا تم تسجيلها في الربع الأول من 2018، وتسجيل 929 سجلا لشركات محدودة المسؤولية، مقارنة مع 913 سجلا تجاريا تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي، و500 سجل للأعمال التجارية المنزلية تم تسجيلها في الربع الأول من 2019م، مقارنة بـ492 سجلا مسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتسجيل 445 سجلا لشركات الاستثمار مقارنة بـ276 سجلا تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي، كما تمَّ تسجيل 207 سجلات لشركات توصية مقارنة بـ212 سجلا تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي.