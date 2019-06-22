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مذكرة تفاهم واتفاقيات لتعزيز التعاون بين "غرفتي" عمان والبوسنة

السبت 22 يونيو 2019 08:27 م بتوقيت مسقط

مذكرة تفاهم واتفاقيات لتعزيز التعاون بين "غرفتي" عمان والبوسنة

مسقط - الرؤية

وقَّع الوفدُ التجاريُّ العُماني لغرفة تجارة وصناعة عُمان -الذي يزور العاصمة البوسنية سراييفو- مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة سيرايفو، على هامش الاجتماع المشترك بين رجال الأعمال العمانيين والبوسنينن.

وقَّع مذكرة التفاهم من الجانب العماني الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس الوفد التجاري العماني إلى جمهورية البوسنة والهرسك، ووقَّعها من الجانب البوسني معمر محمدوفيش رئيس غرفة تجارة سيراييفو. وتتعلق مذكرة التفاهم المشتركة بتعزيز التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة سيراييفو في تبادل المعلومات وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري وتسهيل الإجراءات لمستثمري البلدين.

وتعدُّ المذكرة الأولى ما بين الغرفة التجارية العمانية والبوسنية، ومن المؤمل أن تعمل على توثيق علاقات السلطنة التجارية مع مختلف دول العالم، وتدعم علاقات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة سيراييفو، وتشجع التواصل المباشر بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم البوسنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ حيث ستعزِّز مذكرة التفاهم الطرفين على تبادل الخبرات في المجالات التجارية وتنظيم المعارض واللقاءات المشتركة لأصحاب الأعمال، وإيفاد الوفود التجارية من أجل تعزيز التجارب والخبرات والتعاون المشترك.

وعقد الوفد التجاري العُماني لقاءات مشتركة مع رجال الأعمال من الجانب البوسني، وشهدتْ هذه اللقاءات توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التبادل السياحي وقطاع الأغذية والمنتجات النفطية والمفروشات والتموين والتطوير العقاري والملابس والسجاد. كما زار الوفد التجاري العماني عددا من المصانع التجارية في قطاع صناعة الحلويات والمواد الغذائية وصناعة الأثاث والتصميم الداخلي، واطَّلع الوفد على المنتجات المتنوعة لتلك المصانع، واستمعوا إلى شرح مفصل حول مراحل الإنتاج والتطوير التي شهدتها خلال السنوات الماضية.

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