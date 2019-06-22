94% من العمانيين يملكون حسابات "للتواصل الاجتماعي".. و"واتساب" في المقدمة

مسقط - العمانية

أظهرتْ نتائج استطلاع رأي العُمانيين حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مارس الماضي، أنَّ نسبة 94 بالمائة من العمانيين يمتلكون أو يستخدمون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وأكثر هذه الوسائل انتشارا "واتساب" الذي يستخدمه 93 بالمائة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، يليه "يوتيوب" بنسبة 71 بالمائة، ثم "إنستجرام" بنسبة 50 بالمائة.

وأشار الاستطلاع إلى أنَّ المتوسط اليومي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بلغ 6 ساعات في ، وأن أكثر الأوقات استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي الفترة من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة صباحا.

وأوضحتْ نتائج الاستطلاع أنَّ 36 بالمائة من العمانيين يثقون بدرجة أو بأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار والمعلومات عن الأحداث المهمة مقابل 35 بالمائة لا يثقون بها. وتزيد نسب الثقة في وسائل التواصل الاجتماعي قليلا بين الإناث عن الذكور (38 بالمائة مقابل 32 بالمائة)، ومع ارتفاع مستوى التعليم بلغت النسبة 42 بالمائة للحاصلين على تعليم أعلى من دبلوم التعليم العام، مقابل 26 بالمائة للأقل من ذلك.

وكشفَ الاستطلاعُ أنَّ المواطن العماني يمتلك في المتوسط 3 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبشكل عام تزيد نسبة استخدام الإناث عن الذكور لأغلب وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تزيد نسبة استخدام الإناث عن الذكور في تطبيق "سناب شات" (بنسبة 41 بالمائة للإناث مقابل 22 بالمائة للذكور)، و"إنستجرام" (59 بالمائة مقابل 42 بالمائة)، و"يوتيوب" (76 بالمائة مقابل 66 بالمائة)، في حين تزيد نسبة استخدام الذكور عن الإناث بشكل واضح في "فيسبوك" و"إيمو" و"تويتر".

وعن أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، جاء التواصل مع الأهل والأصدقاء في صدارة الأسباب كما يرى 91 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع، تلاها التعرف على الأخبار والأحداث الجارية بنسبة 47 بالمائة.

وحول أكثر التطبيقات استخداما لنشر المحتوى من النصوص والصور ومقاطع الفيديو هو "واتساب"؛ حيث يقوم 19 بالمائة من العمانيين بالنشر عليه 7 مرات أو أكثر يوميا، يليه تطبيقا "سناب شات" و"إنستجرام". ويعتقد أكثر من نصف العمانيين (52 بالمائة) أنَّ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي له أثر إيجابي على حياتهم الاجتماعية والعملية.

وأوضحتْ نتائج الاستطلاع أن ثلث العمانيين (32 بالمائة) استخدموا مواقع أو تطبيقات التواصل الاجتماعي في الشراء أو البحث عن بعض السلع والخدمات، كما أنَّ واحدا من كل خمسة عمانيين (19 بالمائة) استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تجارية؛ مثل: الترويج أو بيع سلعة او خدمة معينة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستطلاع. وتزيد نسب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تجارية بشكل ملحوظ بين الإناث عن الذكور في الشراء أو البحث عن السلع والخدمات (40 بالمائة مقابل 23 بالمائة) أو في الترويج والبيع (22 بالمائة مقابل 17 بالمائة).

وعن أكثر التطبيقات استخداما في الشراء والبحث عن السلع والخدمات هي "إنستجرام" بنسبة 63 بالمائة يليه وبفارق كبير تطبيق "واتساب" بنسبة 34 بالمائة، فيما كان أكثر التطبيقات استخداما في بيع السلع والخدمات أو الترويج لها "واتساب" بنسبة 66 بالمائة، يليه بفارق كبير تطبيق "إنستجرام" بنسبة 39 بالمائة.

ويثق 8 بالمائة من العمانيين بدرجة كبيرة في جودة وسعر المنتجات التي يتم شراؤها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و41 بالمائة يثقون فيها بدرجة متوسطة، فيما يثق أكثر من ثلث العمانيين (36 بالمائة) بدرجة صغيرة في الجودة والسعر.

وأفادتْ نتائج الاستطلاع بأنَّ 38 بالمائة من الأفراد يرون أنَّ سن 15 سنة مناسب لاستخدام الجهاز اللوحي، بينما يرى 11 بالمائة منهم أن السن المناسبة هي من 3 إلى 6 سنوات، فيما يرى 16 بالمائة أنه لا ينبغي السماح للأطفال والمراهقين باستخدام الجهاز اللوحي على الإطلاق، وكان متوسط السن المناسب لاستخدام الجهاز اللوحي هو 13 سنة. أما بالنسبة لاستخدام الهاتف النقال ووسائل التواصل الاجتماعي، فيرى 79 بالمائة و85 بالمائة من الأفراد (على الترتيب) أن السن المناسبة لذلك هي بداية من 15 سنة، وكان متوسط السن المناسب هو 17 سنة لكل منهما.

وأكثر من ثلاثة أرباع الأطفال أقل من 13 سنة يتم متابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي من قبل فرد كبير بالأسرة، كما أن 15 بالمائة يتم متابعتهم مرة على الأقل أسبوعيا، و2 بالمائة مرة على الأقل شهريا، بينما هناك 7 بالمائة لا تتم متابعتهم على الإطلاق.

ويرى 4 من كل 5 من العمانيين (52 بالمائة) أن استخدام الأطفال أقل من 13 سنة لوسائل التواصل الاجتماعي له أثر سلبي جدا أو سلبي إلى حد ما (30 بالمائة) على حياتهم الاجتماعية والدراسية، بينما يعتقد 6 بالمائة أن هناك أثرا إيجابيا بصورة أو بأخرى، في حين يعتقد 12 بالمائة أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي يتوقف على ماهية تلك الوسائل أو كيفية استخدامها.