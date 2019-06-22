تتويج "أوريدو" بجائزة دولية للتميز في التحول الرقمي

مسقط – الرؤية

حصدت Ooredoo جائزة "أفضل تحول رقمي لشركة اتصالات" ضمن حفل توزيع جوائز Global Business Outlook نظير تطبيقها المميز Ooredoo Oman، مواصلة جهودها لإعادة تعريف المشهد الرقمي بالسلطنة. واستند اختيار Ooredoo من قبل لجنة التحكيم الدولية إلى عدد من المعايير شملت الابتكار والأداء وإثراء تجربة العملاء بأفضل وأحدث الخدمات الرقمية. وجاء تكريم الشركة بالجائزة بعد منافسة قوية تفوقت فيها على العديد من الشركات بمختلف الأحجام والمستويات.

ويُعد تطبيق Oman Ooredoo جزءا من إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كرائدة في التجربة الرقمية بالسلطنة. وسواء رغب العملاء في سداد فواتيرهم أو إعادة شحن رصيدهم أو التحقق من نقاط نجوم لديهم أو طلب شريحة تعريف شخصية (SIM) جديدة، سيوفر لهم التطبيق كل ذلك وأكثر. ويمكن العملاء من التواصل مع فريق الدعم الفني على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع والاشتراك في باقات جديدة بكل سهولة ويسر وفي أي وقت. وتضاف الجائزة إلى قائمة طويلة من الجوائز التي حصدتها Ooredoo تقديرًا لتميزها في شتى المجالات على مدار الأعوام الماضية. وتفخر الشركة بفوزها بجائزة "أفضل إعادة بناء سمة تجارية في المجال الرقمي" من ترانسفورم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجائزة "أفضل حملة للعلامة التجارية الرقمية" من مجلة الأعمال الدولية، وجائزة "أفضل مركز اتصالات كبير" خلال حفل توزيع جوائز مؤسسة إنسايت، عن فئة مراكز الاتصال في الشرق الأوسط، وجائزتي "أفضل شبكة مشغل اتصالات" و"أفضل خدمة محتوى رقمي" خلال حفل جوائز عالم الاتصالات في الشرق الأوسط.