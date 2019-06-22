4 فائزين بـ 100 ألف ريال من "صحار الدولي" في السحوبات الشهرية لـ"الجوائز"

مسقط – الرؤية

أعلن صحار الدولي أسماء الفائزين بالسحوبات الشهرية الرابعة لشهر مايو، تماشياً مع هدفه المتمثل في مساعدة الزبائن على الفوز، والتزامه بتشجيع ثقافة التوفير في السلطنة. وأجريت السحوبات في احتفالية خاصة بمحافظة البريمي تحت رعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي، والي البريمي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من صحار الدولي وزبائنه من الولاية والولايات المجاورة.

وكشفت السحوبات الشهرية على حساب الجوائز لعام 2019 عن أسماء أربعة فائزين بإجمالي 100,000 ريال عماني من فئة الحسابات العامة وحسابات إدارة الثروات. وتضمن الحفل مجموعة من الفعاليات الترفيهية مثل فقرات شعرية وفنون تقليدية. وقدم البنك هدية تذكارية إلى سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي، والي البريمي، تقديرا لرعايته للحفل.

وقال خليل بن سالم الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية في صحار الدولي: إن الفوز هو الفلسفة التي يتبناها صحار الدولي ويشجع عليها في كل ما نقوم به، وقد احتفلنا مؤخراً بفوزين باعثين على الفخر على المستوى الوطني، أولهما فوز الرياضية العمانية نضيرة الحارثية التي أصبحت أول امرأة عمانية تصل إلى قمة جبل إيفريست، واحتفلنا كذلك بإنجاز بطل السباقات شهاب الحبسي الذي فاز ببطولة الفورمولا 4 في تايلاند، ويتماشى حساب الجوائز تماماً مع هذا الاتجاه. وكل سحوباتنا التي تندرج ضمن حساب الجوائز لصحار الدولي تعد بمثابة فرص مثالية لمزيد من تجارب الفوز للزبائن؛ وفي ذات الوقت توفر لنا هذه الفعاليات فرصة للتواصل مع الزبائن لفهم متطلباتهم وتعزيز تجربتهم المصرفية. وبالنيابة عن صحار الدولي أبارك لكل الفائزين بالسحوبات الشهرية، كما أشجع جميع زبائننا على الاستمرار بالتوفير لمضاعفة فرص الفوز على مدار العام.

ولمنح الزبائن المزيد من فرص الفوز، يجري صحار الدولي سحوبات على جوائز نقدية بصورة منتظمة، بما فيها السحوبات الأسبوعية على جائزة إجمالية قدرها 4,500 ريال، وكذلك سحوبات ربع سنوية بإجمالي 200,000 ريال موزعة بالتساوي على اثنين من الزبائن المحظوظين من فئة السحوبات العامة واثنين من فئة إدارة الثروات.

كما ستجري السحوبات الكبرى لنهاية العام 2019م بمبلغ إجمالي 400,000 ريال عماني موزع بالتساوي بين 4 زبائن، اثنين من الفئة العامة واثنين من فئة إدارة الثروات.