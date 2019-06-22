"مطابخ تولين" تنظم ورشة تدريبية ضمن مبادرة "رابح".. الإثنين

مسقط – الرؤية

أنهت مطابخ تولين كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الورشة التدريبية لمبادرة (رابح) في معهد المحيط للتدريب الإداري خلال الفترة من 24 وحتى 26 يونيو الجاري، وتفتتح الورشة برعاية سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، على أن يرعى حفل توزيع الشهادات صاحب السُّمو السيد ملك بن شهاب بن طارق آل سعيد.

وقال الدكتور سليمان البلوشي المدير التنفيذي لمطابخ تولين إن مبادرة (رابح) تهدف إلى تقديم دعم معرفي وعملي في مجال التسويق بشكل أساسي والمبيعات كذلك لعدد من الباحثين عن عمل والذين تشملهم المبادرة من خلال إدراجهم في برنامج تسويقي لمدة 5 أشهر ينفذون من خلاله أعمال التسويق بطريقة مرنة دون الالتزام بأوقات أو طرق معينة، وفي حال تمت أي عملية بيع من خلالهم سيحصلون على مبلغ مالي بشكل مُباشر، بمعنى أن المكافآت المالية ستعتمد على نشاط كل مشترك وقدراته في أعمال الترويج خلال فترة البرنامج.

وأوضح المدير التنفيذي لمطابخ تولين أنَّ عدد المسجلين في المبادرة وصل إلى 41 شابا وشابة، وتم إجراء مقابلات شخصية للعدد الذين تنطبق عليهم معايير وضوابط المبادرة كالشهادة الدراسية والقدرات الشخصية وغيرها. وتكون هناك لقاءات فردية خلال فترة تنفيذ المبادرة مع كل مشترك على حدة للتعرف على التحديات التي يواجهونها ومساعدتهم في التغلب عليها، وسيتم تكريم كل من سيستطيع تحقيق أفضل النتائج بعد نهاية برنامج المبادرة.

وقدم الدكتور سليمان البلوشي المدير التنفيذي لمطابخ تولين الشكر والتقدير إلى كل المؤسسات المساهمة في إنجاح المبادرة وهي اليسر للصيرفة الإسلامية، ومعهد المحيط للتدريب الإداري، وجريدة توووفه الإلكترونية ومبادرة مصنعتنا.