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إشادة عالمية بمراسم افتتاح البطولة

ركلة بداية موفقة لـ"الفراعنة" أمام زيمبابوي في مستهل "أمم إفريقيا 2019"

السبت 22 يونيو 2019 07:56 م بتوقيت مسقط

ركلة بداية موفقة لـ"الفراعنة" أمام زيمبابوي في مستهل "أمم إفريقيا 2019"

 

 

< الأرض والجمهور يُعززان فرص مصر في معانقة اللقب القاري الثامن

 

الرؤية - وليد الخفيف

افتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالفوز 1-صفر على زيمبابوي، بعد عرض غير مُقنع في الشوط الثاني. وسجل الجناح محمود حسن (تريزيجيه) الهدف الوحيد في الدقيقة 41 ليمنح المنتخب المصري ركلة بداية موفقة.

ورغم أهمية النقاط الثلاثة لمنتخب مصر، غير أن مستوى الأداء الفني للاعبين في الشوط الثاني لم يرق لمستوى الافتتاح المبهر الذي احتضنه استاد القاهرة الدولي.

وقال محمود علاء مدافع منتخب مصر والفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة خلال تصريحات إعلامية: أهنئ المصريين على الفوز في أول مباراة. الفوز باللقب مقصدنا ونحن قادرون على ذلك. نشكر جمهورنا الوفي الذي ساندنا، ونعدهم بمزيدا من الجهود من أجل معانقة اللقب الثامن.

ووقف الحظ عائقا أمام نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لهز شباك منافسه، فأهدر العديد من الفرص لا سيما في الشوط الثاني، ولم يقدم المحمدي الأداء المنتظر، ولم يكن النني كذلك مصدر ثقل المنتخب في خط الوسط الذي تحمَّل أعباءه طارق حامد أحد أبرز لاعبي المباراة.

وقدم أيمن أشرف وتريزيجيه مباراة جيدة فصنعا جبهة يُمنى فاعلة أكثر من الجبهة اليسرى التي اخترقت عدة مرات، وجاء أداء عبدالله السعيد متفاوتا، ولم يكن لمروان محسن أنياب هجومية حقيقة حتى استبدل بوليد سليمان البديل الناجح ودخول صلاح كمهاجم صريح.

وأصيب أحمد حجازي بكسر في الأنف خلال اللقاء، غير أنه رفض الخروج ليكمل المباراة كاملة. وطمأن الجهاز الطبي جماهير منتخب مصر بقدرة حجازي على أداء المران والمشاركة في اللقاء القادم دون تأثير.

واعتاد المصريون على الأداء غير المقنع في البداية غير أن تاريخ المنتخب يشهد بقدرته على ارتفاع المستوى الفني من مباراة إلى أخرى.

وتبدو طموحات الفراعنة عريضة باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق اللقب الثامن، لا سيما بعدما زحف خلفهم جماهير عريض ملأت جنبات استاد القاهر الدولي الذي عاد للخدمة بعد أربع سنوات.

وأشادت وسائل إعلام عالمي بحفل الافتتاح الرائع للبطولة رغم إسناد الاتحاد الإفريقي التنظيم لمصر قبل أربعة أشهر فقط؛ إذ قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية: إنَّ حفل الافتتاح الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي كان مذهلاً تحت السماء المُظلِمة. وأضافت أنه ظهر على أرضية الملعب 3 أهرامات ضخمة، إضافة لأضواء ليزر حمراء مضيئة جنبًا إلى جنب من الإضاءة الخاصة بـ75 ألف مشجع في المدرجات.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنَّ استاد القاهرة شهد حضور 75 ألف مشجع، وتواجدت أهرامات عملاقة على أرض الملعب. وأضافت أنَّ حفل الافتتاح تضمن رقصات أنيقة كونت على أرض الملعب وجهًا فرعونيًا، إضافة لإطلاق العديد من الألعاب النارية.

وجمع الحفل البهيج تاريخ مصر وحاضرها كما تضمن عروضا فرعونية وشعبية إلى جانب عروض ضوئية مبهرة. وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي افتتاح البطولة بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي.

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