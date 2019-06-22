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حملة لاستدعاء 453 سيارة "بي ام دبليو"

السبت 22 يونيو 2019 07:51 م بتوقيت مسقط

حملة لاستدعاء 453 سيارة "بي ام دبليو"

 

مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شركة الجنيبي العالمية للسيارات حملة لاستدعاء 453 سيارة بي ام دبليو 1,3.M3.X1.Z4 طراز 2006/2011. ويأتي الاستدعاء لوجود عطل في كابل البطارية الموجب مما يؤدي إلى فشل عملية تشغيل محرك السيارة، وستقوم الشركة بفحص كابل البطارية الموجب واستبداله إن لزم الأمر.

وتم استدعاء 373 سيارة بي أم دبليو للفئة الثالثة اعتماداً على أرقام الشاصي من (WBAPH1103CA963403) إلى (WBAPM7102AA222297) و28 سيارة بي أم دبليو الفئة الأولى لأرقام الشاصي من (WBSUR9102CVS62967) إلى (WBAUE71068E005564) ، وأرقام الشاصي لـ 23 سيارة بي أم دبليو X1  من  (WBAVL5108CVR07317) إلى  (WBAVL3109CVN95061)و29 سيارة بي أم دبليو Z4  لأرقام الشاصي من  (WBALM5109AE386755) إلىWBALM5104AE386940.

وتؤكد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المروريّة بالتعاون مع المؤسسات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافّة المجالات.

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