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قمة استثمارية لبحث فرص التعاون في "التجاري العماني الأمريكي"

السبت 22 يونيو 2019 07:48 م بتوقيت مسقط

قمة استثمارية لبحث فرص التعاون في "التجاري العماني الأمريكي"

 

مسقط – الرؤية

استضاف المركز التجاري العماني الأمريكي القمة الأولى من نوعها في المنطقة بمنتجع أنانتارا الجبل الأخضر سعيًا منه لبناء العلاقات وتقوية الشراكات التجارية بين غرف التجارة الأمريكية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت ريبيكا أولسن، المدير التنفيذي للمركز التجاري العماني الأمريكي: كوننا ممثلين لغرفة التجارة الأمريكية، نتشارك الرؤية والأهداف نفسها ونواجه التحديات نفسها أيضًا. وإننا على ثقة بأن هذا الاجتماع سيكون البداية لسلسلة اجتماعات قادمة، ولقد ناقشنا في هذه القمة عدة طرق جديدة للتغلب على هذه التحديات وكذلك دعم بعضنا البعض وعقد شراكات في المنطقة. وعندما دعونا القادة الإقليميين لحضور هذه القمة، تلقينا ترحيبًا كبيرًا وهو ما كان محفزًا للاستمرار. وقد وفرت الأجواء المنعشة والهادئة في الجبل الأخضر البيئة المثالية للعصف الذهني والتعلم والتعاون.

وقالت ماري ماك جينيس، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين: يسر غرفة التجارة الأمريكية في البحرين المشاركة في أول قمة إقليمية لغرف التجارة الأمريكية في منطقة الخليج العربي. وقد جمع الحدث مديرين تنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون غرف التجارة الأمريكية في عُمان وأبوظبي ودبي والكويت والبحرين لمناقشة فرص التعاون.

وتضم غرف التجارة الأمريكية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 1,000 عضو من الشركات وملايين الدولارات من الاستثمارات الأمريكية في المنطقة، وهم يمثلون المرجع في كل بلد لكل ما يتعلق بالفرص والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعمل المركز التجاري العماني الأمريكي على الانتهاء من إعداد جدول الفعاليات لعام 2019-2020، حيث استضاف المركز العام الماضي 27 فعالية تماشيًا مع مهمته في المساعدة بدعم مجتمع الأعمال العماني والتنمية التجارية بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، ويجتمع في هذه الفعاليات المديرون التنفيذيون وصناع القرار في عُمان لبناء العلاقات والاستفادة من الخبرات ومناقشة القضايا الرئيسية التي تهم مجتمع الأعمال.

 

 

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