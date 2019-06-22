برنامج تعريفي لـ 25 من موظفي وموظفات "ديم" الجدد

مسقط – الرؤية

نظمت "ديم" البرنامج التعريفي للموظفين الجدد "الساقي" لتوعية 25 موظفا وموظفة من الملتحقين بالعمل في ديم، بحضور حمود الحارثي مدير عام المديرية العامة للخدمات المساندة وعدد من المديرين والمختصين.

وافتُتح البرنامج بكلمة مدير عام المديرية العامة للخدمات المساندة، رحب فيها بالموظفين الجدد ودعاهم إلى تعزيز علاقتهم ببعضهم لبناء تواصل فعّال بينهم لتعاونهم في العمل، وأكّد أهمية نقل المعرفة للموظفين الجدد ليتسنى للجميع العمل في بيئة تسودها الأمانة والشفافية، وتطرق إلى تحفيز وتشجيع الموظفين الجدد على البذل والعطاء وتسخير قدراتهم لإنجاح واكمال مسيرة "ديم" في إيصال المياه الصالحة للشرب لجميع القاطنين على أرض السلطنة.

وتضمن البرنامج تقديم عدد من العروض المرئية التي تسهم في الوصول إلى أهداف البرنامج والتعريف بشكل مفصل بأبرز أعمال المديريات والدوائر في عرض مرئي حول ديم ورسالتها و قيمها و رؤيتها وهيكلها التنظيمي، إلى جانب عرض مرئي عن مشروع إعادة هيكلة قطاع المياه ، وعرض مرئي عن حقوق و واجبات الموظفين يتناول التعريف بأنواع الإجازات وضوابطها وتوضيح الرؤية فيما يخص فترة الاختبار للموظفين الجدد والتي تستمر لأربعة أشهر من تاريخ تعيين الموظف، كما تم تعريفهم بأبرز الأنظمة لدى ديم والتي تختص بالحضور والانصراف وتقديم الاجازات المختلفة. وتابع الموظفون عروضا عن أبرز المواصفات والمقاييس المعتمدة عالميا في مجال جودة المياه.، ونظام النقليات وفاقد المياه والمياه غير المحتسبة. وفي الختام اجتمع مدراء الموارد البشرية مع الموظفين الجدد في حلقة نقاشية مفتوحة.