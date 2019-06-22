السبت, 22 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

برنامج تعريفي لـ 25 من موظفي وموظفات "ديم" الجدد

السبت 22 يونيو 2019 07:46 م بتوقيت مسقط

برنامج تعريفي لـ 25 من موظفي وموظفات "ديم" الجدد

 

مسقط – الرؤية

نظمت "ديم" البرنامج التعريفي للموظفين الجدد "الساقي" لتوعية 25 موظفا وموظفة من الملتحقين بالعمل في ديم، بحضور حمود الحارثي مدير عام المديرية العامة للخدمات المساندة وعدد من المديرين والمختصين.

وافتُتح البرنامج بكلمة مدير عام المديرية العامة للخدمات المساندة، رحب فيها بالموظفين الجدد ودعاهم إلى تعزيز علاقتهم ببعضهم لبناء تواصل فعّال بينهم لتعاونهم في العمل، وأكّد أهمية نقل المعرفة للموظفين الجدد ليتسنى للجميع العمل في بيئة تسودها الأمانة والشفافية، وتطرق إلى تحفيز وتشجيع الموظفين الجدد على البذل والعطاء وتسخير قدراتهم لإنجاح واكمال مسيرة "ديم" في إيصال المياه الصالحة للشرب لجميع القاطنين على أرض السلطنة.

وتضمن البرنامج تقديم عدد من العروض المرئية التي تسهم في الوصول إلى أهداف البرنامج والتعريف بشكل مفصل بأبرز أعمال المديريات والدوائر في عرض مرئي حول  ديم  ورسالتها و قيمها و رؤيتها وهيكلها التنظيمي، إلى جانب عرض مرئي عن مشروع إعادة هيكلة قطاع المياه ، وعرض مرئي عن حقوق و واجبات الموظفين يتناول التعريف بأنواع الإجازات وضوابطها وتوضيح الرؤية فيما يخص فترة الاختبار للموظفين الجدد والتي تستمر لأربعة أشهر من تاريخ تعيين الموظف، كما تم تعريفهم بأبرز الأنظمة لدى ديم والتي تختص بالحضور والانصراف وتقديم الاجازات المختلفة. وتابع الموظفون عروضا عن أبرز المواصفات والمقاييس المعتمدة عالميا في مجال جودة المياه.، ونظام النقليات وفاقد المياه والمياه غير المحتسبة. وفي الختام اجتمع مدراء الموارد البشرية مع الموظفين الجدد في حلقة نقاشية مفتوحة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 سبتمبر 2017

برنامج تعريفي للطلبة الجدد بجامعة ظفار

المزيد

18 أكتوبر 2015

برنامج تعريفي لاستقبال الطلاب الجدد بجامعة البريمي

المزيد

29 سبتمبر 2015

برنامج تعريفي للطلبة الجدد في كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا

المزيد

16 فبراير 2016

برنامج تعريفي للملتحقين الجدد بقيادة شرطة شمال الشرقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

94% من العمانيين يملكون حسابات "للتواصل الاجتماعي".. و"واتساب" في المقدمة

المحليات - أخبار

الشرطة تفعّل "التصديق الإلكتروني" لإنجاز طلبات التأشيرات المكفولة

المحليات - شرطة

"شباب عمان 2" تفوز بجائزة الصداقة الدولية لمهرجان الحرية للسفن الشراعية الطويلة بهولندا

المحليات - أخبار

الجابري: "اقتصادية الدقم" تزيد عمق ميناء الصيد البحري لاستقطاب السفن الكبيرة

الاقتصاد - محلي

تقرير الأمم المتحدة يكشف تفاصيل مروعة لعملية قتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

مسؤول إيراني ينفي تلقى طهران رسالة من ترامب عبر السلطنة

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة