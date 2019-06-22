"التجارة والصناعة" تدعو المستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في شمال الباطنة

إنجاز أكثر من 102 ألف معاملة صناعية وتجارية في المحافظة خلال العام الماضي

صحار – الرؤية

قال علي بن خلفان الغيـثي مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة إنّ وزارة التجارة والصناعة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع المستثمرين من داخل أو خارج السلطنة على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة التي تتميز بها مختلف المناطق الصناعية في محافظة شمال الباطنة واستغلال تلك المقومات للنهوض باقتصاد السلطنة ومواكبة التغير السريع في الاقتصاد العالمي وكذلك تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المحافظة.

وأوضح الغيثي أنّ عدد المعاملات التي تم إنجازها في المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة خلال عام 2018م، تجاوز 102170 معاملة موزعة على مختلف دوائر وأقسام المديرية، مشيرا إلى أنّ محافظة شمال الباطنة شهدت نموا ملحوظا في تسجيل مختلف الأنشطة التجارية والصناعية، كما تم عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" إنجاز 84989 معاملة تنوعت ما بين السجلات والتراخيص التجارية والتراخيص الصناعية بأنواعها المختلفة.

وقال مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة: بلغت المعاملات التجارية التي تم إنجازها خلال العام الماضي 82527 معاملة بزيادة تقدر بأكثر من 28% مقارنة بمعاملات عام 2017م حيث تعد هذه الزيادة دليلا على نمو الحركة التجارية في المحافظة ورغبة من المستثمرين للاستفادة من الخدمات المختلفة في المحافظة والتي تسهم في عملية التنوع الاقتصادي.

وأضاف الغيثي أنّ عدد السجلات التجارية الجديدة والمجددة خلال العام الماضي بلغت 6008 سجلات تجارية، منها أكثر من 5000 سجل تجاري جديد وهذا العدد هو مؤشر على زيادة الحركة التجارية، ودخول مستثمرين أجانب جدد في النشاط التجاري والصناعي لتوافر البيئة الجاذبة للاستثمار في المحافظة، في حين أنّ المعاملات الخاصة بتحديث بيانات السجلات التجارية بلغت 33794 معاملة شملت طلبات مختلفة.

وقال الغيثي: من خلال المبادرة والتسهيلات التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة لأصحاب السجلات المنتهية وغير النشطة بغرض حثهم وتشجيعهم على تصفية تلك السجلات بلغ عدد الشركات التي تم تصفيتها في محافظة شمال الباطنة خلال عام 2018م 4940 شركة، في حين بلغ عدد السجلات التجارية الفردية التي تم إلغاؤها 5385 سجلا تجاريا.

وأشار مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة إلى أن عملية تسجيل العلامات التجارية في المحافظة شهدت تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الطلبات المتعلقة بالعلامات التجارية والتي تم تقديمها خلال العام الماضي في المحافظة 1557 طلبا منها 718 طلب تسجيل علامة تجارية جديدة حيث تم إنهاء إجراءات تسجيل لـ 270 علامة منها بعد التحقق من استيفائها للضوابط والاشتراطات المطلوبة. وفيما يتعلق بالوكالات التجارية فقد تم تسجيل 7 وكالات تجارية جديدة وتجديد 3 وكالات في حين تم إصدار 619 ترخيصا لإقامة عروض ترويجية لمختلف المنتجات أو لإجراء تخفيضات على الأسعار.

وأوضح مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة أن العام الماضي شهد إجراء عمليات فحص واختبار لـ 614 عينة لمنتجات مختلفة توزعت في مختبرات الكيمياء والأحياء الدقيقة والمختبر الفيزيائي، وبلغ عدد شهادات الصلاحية والشهادات الصحية لتصدير المواد الغذائية ذات المنشأ العماني 4198 شهادة، إلى جانب إصدار شهادات إعادة تصدير للمواد الغذائية المستوردة والتي بلغ عددها 149 شهادة. وبالنسبة لتراخيص الإفراج عن السلع المستوردة التي يشترط وجود تقارير اختبار بمصاحبتها فقد بلغ عددها 2620 ترخيص إفراج.