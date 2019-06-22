أرباح أسبوعية لأسهم سوق مسقط مع تفاؤل المستثمرين بنتائج فصلية جيدة

مسقط - العمانية

تفوَّقتْ الأسهم الرابحة على الخاسرة في تداولات الأسبوع الماضي بسوق مسقط للأوراق المالية، مع تفاؤل المستثمرين بأن تحقق الشركات المدرجة بالسوق نتائج جيدة في النصف الأول من العام الجاري.

ويتوقَّع المتابعون لسوق مسقط للأوراق المالية أنْ تُعلن شركات المساهمة العامة في مطلع يوليو المقبل نتائج جيدة بعد التحسُّن الذي شهده الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية، وسعي الشركات لتنويع مصادر دخلها. وارتفعتْ الأسبوع الماضي أسهم 25 شركة مقابل 20 شركة تراجعت أسعارها، و12 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وتصدَّرتْ الأنوار القابضة الشركات الأكثر ارتفاعا في السوق النظامية؛ إذ ارتفعَ سهمُها بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 99 بيسة، وارتفع سهم الرؤية للتأمين بنسبة 9ر6 بالمائة، وأغلق على 108 بيسات، وصعد سهم أومنفيست بنسبة 1ر3 بالمائة وأغلق على 332 بيسة، وشملتْ ارتفاعات السوق النظامية أسهم بنك صحار والمها لتسويق المنتجات النفطية وبنك مسقط والشرقية للاستثمار. وشهدت السوق النظامية 5 تراجعات غير أنها لم تكن حادة وأبرزها تراجع سهم أوريدو بنسبة 7ر3 بالمائة وعمانتل بنسبة 1ر3 بالمائة، فأُغلق الأول على 466 بيسة وأُغلق الثاني على 562 بيسة.

وفي السوق الموازية، ارتفعتْ أسعار 16 شركة؛ أبرزها: عمان والإمارات للاستثمار القابضة، والأسماك العمانية، والخليجية لخدمات الاستثمار القابضة، وأعلاف ظفار والعمانية المتحدة للتأمين، فيما تراجعت أسعار 14 شركة؛ من أبرزها: إس.إم.إن باور القابضة التي تراجع سهمها بنسبة 6ر9 بالمائة وأغلق على 84 بيسة. وفي سوق المتابعة ارتفع سهما الحسن الهندسية وصناعة مواد البناء، ولم تشهد السوق أي تراجع، وشهدت سوق السندات والصكوك تداول ورقة مالية واحدة هي الإصدار الأول من صكوك ميثاق الذي تراجع 8 بيسات وأغلق على 972 بيسة. وانعكست الارتفاعات التي شهدتها السوق على حركة المؤشر الرئيسي لسوق مسقط والمؤشرات القطاعية خاصة مؤشر القطاع المالي الذي سجل أفضل صعود مرتفعا بنسبة 5ر1 بالمائة وأغلق على 6370 نقطة مسجلا ارتفاعا بمقدار 96 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 22 نقطة، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق إلى 3928 نقطة مرتفعا حوالي 10 نقاط، وحافظ مؤشر السوق الشرعي على مستواه السابق البالغ 543 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعا بمقدار 8 نقاط متأثرا بتراجع أسهم الاتصالات.

وشهدتْ سوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، تراجعًا في عدد الصفقات المنفذة التي بلغت 2392 صفقة مقابل 2651 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، إلا أن قيمة التداول ارتفعت من 4ر10 مليون ريال عماني إلى 3ر21 مليون ريال عماني نتيجة لتنفيذ صفقة خاصة على سهم كلية مجان التي بلغت قيمة تداولاتها حوالي 2ر10 مليون ريال عماني، مشكلة ما نسبته 7ر47 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، واستأثرت أومنفست بـ8ر25 بالمائة من إجمالي قيمة التداول وبلغت قيمة تداولاتها 5ر5 مليون ريال عماني، وجاءت جلفار في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها 746 ألف ريال عماني، ثم بنك مسقط بـ534 ألف ريال عماني. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية تداولات الخميس إلى 18 مليارا و6ر468 مليون ريال عماني، مسجلة مكاسب أسبوعية تقدر بـ7ر37 مليون ريال عماني.