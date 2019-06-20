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يوسف بن علوي يستقبل وزير المالية القطري

الخميس 20 يونيو 2019 03:25 م بتوقيت مسقط

يوسف بن علوي يستقبل وزير المالية القطري

 

مسقط - العمانية

استقبل معالي يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمكتبه اليوم، معالي علي شريف الحمادي وزير المالية بدولة قطر الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية للسلطنة حاليًا.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وحضر المقابلة من الجانب العماني سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي رئيس دائرة مجلس التعاون وسعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة قطر فيما حضرها من الجانب القطري سعادة علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر الشقيقة المعتمد لدى السلطنة.

 

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