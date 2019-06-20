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عتب

الخميس 20 يونيو 2019 09:51 ص بتوقيت مسقط

عتب


هناء يزبك | سوريا
يالا ئمي أرحم جنون صبابتي
كرمى لعينك قد هجرت قرابتي
//
اليوم يبكي الغيم والقمر الذي
قد أرقت عينيه  دمعة مقلتي
//
والبحر قلب كفه حزنا على
إسراف حرفك في العتاب وحرقتي
//
يا خجلة الحب ال يخون نقاءه
من يرتدي ثوب البعاد بغربتي
//
يا ليت ما أكتظت سمائي ملامة  
غصت بها روحي وذابت مهجتي
//
لتقول مااعتدت انتظارا وأعذري
فعثار حظك قد أعاقت خطوتي
//
هل خلتني في العشق رهن صبابة
أوغبت عني قد تكون نهايتي
//
والحب عندي متعة ماهمني
شيء فكم بسواك أنشد متعتي
//
وغزالة  تمحو بغنج ما مضى
توق الغواية أشعلت في ليلتي
والدهر أشكر ماحييت... فإن
أفلت ذكاء فأي أنثى غايتي
هذي رسالة من بحبي قد قضى
زمنا يقول وهل سواك حبيبتي
كم أغلق الأبواب في وجه الوفا
متناسيا كم آلمتني وحدتي
ونسيت كم شمس قطفت لحبنا
وفرشت تحت خطاك عشب المهجة
ياخجلة الورق التي اتكأت على
كتف السطور تسيل منها دمعتي
نظرت إلى ماسطرت أهواؤه
وببالغ الأحبار  تنعي خيبتي
جرح وصمت الوقت سال أنينه
من ثغر أوراقي فضجت ليلتي
بالدمع بالآهات بالنارالتي
راحت تبلسم كل نزف  قصيدتي

 

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