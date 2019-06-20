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الحالة خاملة

الخميس 20 يونيو 2019 09:47 ص بتوقيت مسقط

الحالة خاملة


شيرين زين الدين | مصر

حدِّثني..
 أنتظر منك مكالمة ضرورية
سيموت مارك زوكربيرغ قهراً..
وسيحزن مارتن كوبر في قبره كثيراً..
 عندما يخبرهما أحد الأطباء..
 أن هناك امرأة ماتت في انتظار رسالة ماسنجر
أو مكالمة موبايل من رجلٍ..
 لايؤمن بوسائل اتصالاتهما ..
ولكن.. يستعملها..
أرجِّح أنك لاتقف على أرضٍ ثابتة
 فأنت تحب مارك كثيرا
ذلك الرجل شبه الزاهد مثلك
الرجل الذي غالباً ما يرتدي..
 تيشيرت واحد رمادي
 يغسله ويجلس بجانبه حتى يجف
 ليلبسه مرة أخرى
فالتيشيرت الكحلي لم يشتره قط .. أجَل
لقد أهدته له إحدى صديقاته..
وأرسلته إليه بأوردر أونلاين
 لماذا أنت متناقض لهذه الدرجة؟
 تمدح مارك وتجلس على الفيس بوك
 تشاهد كل شيء وتضغط على إيقاف التشغيل..
 فتصبح حالتك غير نشطة..
تعمل باقة كبيرة لموبايلك لتشاهد اليوتيوب
 وتتصل بسلاحف لا جدوى منها على الإطلاق
 ولا تحدثني..
 حدثني حتى لا يجمعنا ..
أنا ومارك ومارتن قبرا واحدا ..
 تأكد إذا ملّت أذني هذا الصمت ..
ستقوم روحي أنا ومارتن بإعدامك شنقاً..
 بسلك هاتف أرضي قديم..
وسيترك مارك وصية بحظرك من الفيس بوك
 الذي جعلت حالته خاملة دوماً.

 

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