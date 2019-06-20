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السيد أسعد يستعرض العلاقات مع سفيري اليابان والهند

الخميس 20 يونيو 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

السيد أسعد يستعرض العلاقات مع سفيري اليابان والهند

مسقط - العمانية

استقبلَ صاحبُ السُّمو السيِّد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، بمكتب سموه، أمس، سعادة السفير توشينوري كوباياشي سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة، وسعادة السفير مانو ماهوار سفير جمهورية الهند المعين لدى السلطنة، كلًّا على حدة.

وتمَّ خلال المقابلتيْن تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين السلطنة وبلديهما، وأوجه التعاون القائم بينهما في العديد من المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني وشعبي بلديهما الصديقين.. حضر المقابلتيْن أصحاب السعادة الأمين العام والمستشاران بمكتب سموه.

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