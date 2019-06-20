غدا.. أول أيام فصل الصيف فلكيا

مسقط - العمانية

قالتْ الجمعية الفلكية العُمانية إنَّ ظاهرة الانقلاب الصيفي لهذا العام ستحدُث غدًا الجمعة، ويكون ذلك اليوم أول أيام فصل الصيف فلكيًّا؛ حيث تبدأ الظاهرة عند الساعة 7:54 مساءً بتوقيت السلطنة، وفيها يكون بذلك الأطول نهاراً والأقصر ليلاً من أيام السنة الأخرى.

وقال الراصدُ الفلكيُّ عصام بن علي الصالحي مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالجمعية الفلكية العمانية: إنَّ الحسابات الفلكية تشير إلى أنَّ ظاهرة الانقلاب الصيفي لهذا العام ستحدُث يوم الجمعة المقبل عند الساعة 7:54 مساءً بتوقيت السلطنة؛ حيث تُشرق الشمس من أقصى نقطة من الشمال الشرقي الساعة 5:19 صباحا، وتتوسط السماء الساعة 12:07 ظهرا، وتغرب في أقصى نقطة كذلك في جهة الشمال الغربي الساعة 6:55 مساءً، وستكون أغلب مناطق النصف الشمالي من الكرة الأرضية في ذلك اليوم هي أطول أيام السنة نهارا وأقصرها ليلا؛ حيث سيتسمر النهار في مدينة مسقط 13 ساعة و35 دقيقة و29 ثانية. وأوضح أن الانقلاب الصيفي يعد أول أيام فصل الصيف لسكان النصف الشمالي للكرة الأرضية، وهو أيضا اليوم الأول من فصل الشتاء، أو بما يسمى الانقلاب الشتوي لسكان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.