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السنيدي: التنمية عملية متواصلة.. ودول الخليج تحقق معدلات نمو إيجابية

الخميس 20 يونيو 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

السنيدي: التنمية عملية متواصلة.. ودول الخليج تحقق معدلات نمو إيجابية


مسقط - الرؤية
استضافت السلطنة أمس الاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.
وترأس الاجتماع معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالتخطيط والتنمية، كاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة، وتقرير الواقع السكاني. وأكد معاليه - في كلمته الافتتاحية- أنّ التخطيط والتنمية عملية متواصلة عبر الأجيال، وأنّها نتاج لتفاعل الموارد البشرية مع الموارد المتاحة والممكنة والظروف والمعطيات السائدة بما يؤدي إلى الارتقاء المستمر بالمجتمع، ورفع كفاءته في استخدام الموارد المادية والتقنية، مشيرا إلى أنّ ذلك يتطلب تعظيم الاستفادة القصوى من الإمكانات التقنية وتكييف استخدامها لمواصلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بالقدرات الإنتاجية والبشرية. وأشار معاليه إلى أن الواقع أثبت قدرة دولنا على تحقيق معدلات رائدة في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية؛ منها على سبيل المثال مؤشرات التنافسية الدولية ومؤشرات تحسين بيئة الأعمال، حتى أصبت ضمن الدول التي حققت معدلات نمو إيجابية، بالرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنّ ذلك دليل واضح على عمق التخطيط الاستراتيجي والتنموي الذي تنتهجه دولنا لمجابهة مختلف الصدمات الاقتصادية، وبما يتوافق مع مسيرة البناء والتطوير التي رسمها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناول الاجتماع موضوع الاقتصاد القائم على المعرفة، ومؤشرات التنافسية في التقارير الدولية، إلى جانب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس، ومتابعة تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية السكانية. واطلعت اللجنة الوزارية على التقدم المحرز للإجراءات التحضيرية في تنفيذ التعداد التسجيلي الموحد لدول مجلس التعاون المقرر تنفيذه عام 2020.

 

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