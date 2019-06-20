السلطنة تشارك في المؤتمر الدولي لتماسك المجتمعات

مسقط - الرؤية

شاركت السلطنة في أعمال المؤتمر الدولي لتماسك المجتمعات، المنعقد في سنغافورة، وقد رعى افتتاح أعمال المؤتمر فخامة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، وسط حضور كبير من الشخصيات والقيادات الدينية والسياسية والاجتماعية في العالم وعدد من المنظمات.

ويمثل وفد السلطنة المشارك في أعمال المؤتمر فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة. ويسعى المؤتمر إلى إيجاد حلول للتحديات التي تؤدي إلى انقسام بين المجتمعات والثقافات حول العالم. ويهدف المؤتمر إلى جمع قادة الفكر البارزين وصانعي السياسات لمناقشة سبل بناء مجتمعات متماسكة، خاصة في ظل ظهور النزاعات والخلافات المبنية على خلفيات عرقية أو دينية أو جنسية. وتأتي مشاركة السلطنة في هذا المؤتمر تأكيدا منها على أهمية تعزيز سبل التعايش و التفاهم في المجتمعات على اختلاف مكوناتها الثقافية والعرقية.