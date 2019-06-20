الخميس, 20 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

السلطنة تشارك في المؤتمر الدولي لتماسك المجتمعات

الخميس 20 يونيو 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في المؤتمر الدولي لتماسك المجتمعات

 

مسقط - الرؤية

شاركت السلطنة في أعمال المؤتمر الدولي لتماسك المجتمعات، المنعقد في سنغافورة، وقد رعى افتتاح أعمال المؤتمر فخامة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، وسط حضور كبير من الشخصيات والقيادات الدينية والسياسية والاجتماعية في العالم وعدد من المنظمات.

ويمثل وفد السلطنة المشارك في أعمال المؤتمر فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة. ويسعى المؤتمر إلى إيجاد حلول للتحديات التي تؤدي إلى انقسام بين المجتمعات والثقافات حول العالم. ويهدف المؤتمر إلى جمع قادة الفكر البارزين وصانعي السياسات لمناقشة سبل بناء مجتمعات متماسكة، خاصة في ظل ظهور النزاعات والخلافات المبنية على خلفيات عرقية أو دينية أو جنسية. وتأتي مشاركة السلطنة في هذا المؤتمر تأكيدا منها على أهمية  تعزيز سبل التعايش و التفاهم في المجتمعات على اختلاف مكوناتها الثقافية والعرقية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 أكتوبر 2017

السلطنة تشارك في المؤتمر الدولي للتعليم الطبي بكندا

المزيد

16 مارس 2015

السلطنة تشارك في المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفساد بالرياض

المزيد

11 يوليو 2017

السلطنة تشارك في المؤتمر الدولي عن التربية البدنية والرياضة بروسيا

المزيد

08 يناير 2018

السلطنة تشارك في المؤتمر الدولي الأول للقضاء الإداري بمصر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشحي يواصل تفقد سير العمل البلدي والمائي في جنوب الباطنة.. ويطلع على المشروعات بالمصنعة وبركاء

المحليات - أخبار

"أسياد" تسجل 14% نموا للأرباح التشغيلية في النصف الأول.. وتوقعات بارتفاعها إلى 23%

الاقتصاد - محلي

الحاتمي: قرارات استثمارية بنصف مليار دولار خلال أسبوعين بفضل مرونة "أسياد"

الاقتصاد - محلي

وفد عماني يبحث فرص التعاون مع مصانع وشركات بوسنية

الاقتصاد - محلي

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

جامعة السلطان قابوس تحقق تصنيفا دوليا جديدا وتحتل المرتبة 379 عالميا

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

اليمن.. الحرب وطول الأمد

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة