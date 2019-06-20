تواصل تمرين "جبل شمس 2" بإيطاليا

مسقط - الرؤية

نفذت القوة العمانية الممثلة في عناصر من قوة أمن مسندم بالجيش السلطاني العماني والقوة الإيطالية الممثلة في عناصر من كتيبة المشاة الجبلية التاسعة بالجيش الإيطالي عدداً من العمليات التدريبية العسكرية المشتركة على ميادين التدريب في مدينة لاكويلا، وذلك في إطار استمرار فعاليات التمرين العماني الإيطالي المشترك "جبل شمس 2" بجمهورية إيطاليا.

ويعد هذا التمرين فرصة سانحة لجميع المتدربين من البلدين الصديقين لتبادل الخبرات والمعلومات والمعارف العسكرية وإدامة الجاهزية القتالية. ومن المقرر أن يختتم التمرين العماني الإيطالي المشترك "جبل شمس 2" ببيان عملي يوم 27 يونيو الجاري.