"الشؤون البلدية" تناقش تغيير مسمى "بلدية مطرح الكبرى".. وتستعرض احتياجات الولاية

مسقط - عيسى القصابي

ناقشت لجنة الشؤون البلدية بولاية مطرح مقترح تغيير مسمى المديرية العامة لبلدية مطرح الكبرى إلى المديرية العامة للبلدية بمطرح، إلى جانب استعراض طلب بعض المواطنين في الحصول على تصاريح مواقف في ولاية مطرح ومتابعة آخر المستجدات والمقترحات المتعلقة بسوق مطرح.

جاء ذلك في الاجتماع السادس للجنة لهذا العام برئاسة سعادة أحمد بن هلال البوسعيدي والي مطرح رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر مكتب سعادة الوالي.

وتمّ خلال الاجتماع استعراض محضر الاجتماع الخامس، ومناقشة ما تمّ تنفيذه واتخاذه من إجراء حيال التوصيات التي تم إقرارها في ذلك الاجتماع، إلى جانب استعراض أعضاء اللجنة رسالة أمين السر ومقرر المجلس البلدي لمحافظة مسقط المتعلقة بتوصيات تقرير الزيارة الميدانية للولاية والتي شملت بعض المواقع بالولاية ورصد احتياجاتها من الخدمات البلدية والوقوف على تحسين تسوية مجرى وادي دارسيت وإزالة الردميات الواقعة تحت الجسر وتوسعته، وتحسين سير الحركة المرورية في المداخل والمخارج المؤدية إلى منطقة دارسيت وإنشاء نفق تصريف مياه المجاري.