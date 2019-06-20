الانتهاء من توزيع الأراضي السكنية في ولاية ينقل.. قريبا

الرؤية - ناصر العبري

قال الشيخ عبدالله بن طالب الهنائي مدير عام المديرية العامة للإسكان في محافظة الظاهرة إنّه تمّ الانتهاء من توزيع الأراضي السكنية بولاية ضنك، ومن المقرر الانتهاء من ولاية ينقل قريبا.

وأضاف الهنائي أنّ إنجاز توزيع الأراضي في ضنك تم بعد انتقال طاقم من الموظفين بدائرة الأراضي برئاسة خالد بن محمد السديري مدير الدائرة، إلى مقر الصالة الرياضية بولاية ضنك، بهدف التسهيل على المواطنين، مشيرا إلى أنّ التوزيع بدأ بتاريخ 12 يونيو واستمر لمدة 5 أيام. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان ممثلة بالمديرية العامة للإسكان بمحافظة الظاهرة لتوفير قطع الأراضي للمواطنين. وبيّن الهنائي أنّ التوزيع شمل الطلبات المسجلة بولاية ضنك في مناطق قميراء والفتح والجفير وبلت، للرجال والنساء حتى 01/01/2019، وطلبات سفالة فدى رجال ونساء حتى 01/01/2019، والظويهرية حتى عام 2017، وطلبات دوت حتى عام 2017 رجال، مشيرا إلى أنّ عدد القطع الممنوحة بلغ 950 قطعة أرض سكنية.

وأضاف الشيخ مدير عام الإسكان بالظاهرة أن المديرية ستبدأ توزيع الأراضي السكنية في مركز ولاية ينقل وبعض قراها في غضون شهر؛ حيث سيصل التوزيع في بعض القرى ذات الوفرة في الأراضي لطلبات الرجال والنساء المسجلة حتى عام 2019. وفيما يتعلق بولاية عبري، أوضح الهنائي أن توزيع الأراضي السكنية سيتم خلال العام الجاري؛ حيث من المخطط الانتهاء من كافة الطلبات السكنية لولايتي ينقل وعبري حتى 1/1/2019، بعد استكمال إعداد المخططات لهذه الولايات.

ووجّه الهنائي الشكر إلى سعادة الشيخ حمود بن أحمد اليحيائي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية ضنك، وسليم مطر البلوشي مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة الظاهرة، وسيف بن راشد بن علي البادي عضو المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة، بما قدموه من تسهيلات وتعاون لما فيه الصالح العام.