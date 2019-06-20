القبض على 3 متهمين في قضايا مختلفة

صحار- الرؤية
ألقت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة القبض على ثلاثة متهمين في ثلاث قضايا حيازة مواد مخدرة للاتجار بها، وضبطت بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش وقطعتي سلاح، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الخميس 20 يونيو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط
صحار- الرؤية
ألقت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة القبض على ثلاثة متهمين في ثلاث قضايا حيازة مواد مخدرة للاتجار بها، وضبطت بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش وقطعتي سلاح، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية
28 ديسمبر 2016
25 مارس 2019
08 فبراير 2017
17 سبتمبر 2015