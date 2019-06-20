القبض على 3 متهمين في قضايا مختلفة



صحار- الرؤية

ألقت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة القبض على ثلاثة متهمين في ثلاث قضايا حيازة مواد مخدرة للاتجار بها، وضبطت بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش وقطعتي سلاح، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.