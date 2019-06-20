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"الدفاع المدني" تكرم مواطنا لتعاونه معها

الخميس 20 يونيو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

"الدفاع المدني" تكرم مواطنا لتعاونه معها


صلالة - الرؤية
تقديراً لما يقدمه المواطنون من خدمات وتعاون مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، كرّم العقيد إسماعيل بن كرم البلوشي مدير الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ظفار المواطن أحمد بن محمد الكثيري نظير تعاونه مع رجال الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
ووجه العقيد شكره للمواطن على تعاونه، مؤكداً أنّ التكريم يأتي تقديراً لهذا الدور وفي إطار حرص الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف على توثيق التعاون بين المواطنين والمقيمين وبين رجال الهيئة ليكون دافعاً وحافزاً للجميع لبذل المزيد من التعاون من أجل حماية مكتسبات هذا الوطن المعطاء.

 

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