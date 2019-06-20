إحباط تهريب 20 ألف لتر ديزل

خصب - الرؤية
أحبطت زوارق شرطة خفر السواحل في مسندم وكمزار بالتعاون مع وحدة شرطة المهام الخاصة بخصب، عملية تهريب مشتقات وقود الديزل؛ حيث تم القبض على لنش و7 قوارب على متنها 20 شخصا من الجنسية الآسيوية وبحوزتهم أكثر من 20 ألف لتر من وقود الديزل.
الخميس 20 يونيو 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط
خصب - الرؤية
أحبطت زوارق شرطة خفر السواحل في مسندم وكمزار بالتعاون مع وحدة شرطة المهام الخاصة بخصب، عملية تهريب مشتقات وقود الديزل؛ حيث تم القبض على لنش و7 قوارب على متنها 20 شخصا من الجنسية الآسيوية وبحوزتهم أكثر من 20 ألف لتر من وقود الديزل.
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