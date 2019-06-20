بلدية ظفار تنفذ 2435 زيارة تفتيشية لضبط الأسواق



صلالة - الرؤية

نفذ قسم رقابة الأغذية ببلدية ظفار 2435 زيارة تفتيشية أسفرت عن تحرير 1115 إنذارا وإغلاق 45 محلا وإتلاف 85675 طنا من المنتجات و750 لترا من الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى تغريم 36 محلا بمدينة صلالة.

وتواصل البلدية ممثلة بدائرة الشؤون الصحية بالمديرية العامة لبلدية صلالة تكثيف جهودها في مجال رقابة الأغذية وتنظيم الأسواق بولاية صلالة؛ حيث يقوم مراقبو البلدية بتنفيذ زيارات تفتيشية دورية على المحلات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي لتحري التزامها بالاشتراطات الصحية ورصد أية تجاوزات ومخالفتها.

كما قام قسم تنظيم الأسواق بدائرة الشؤون الصحية بتنفيذ 1350 زيارة استهدفت محلات وأسواق بيع اللحوم والاسماك ومحلات الفاكهة والخضروات بالمدينة، شهدت إغلاق 5 محلات تجارية وتحرير 35 إنذارا وتغريم 15 محلا، نظرا لمخالفتهم الشروط والأوامر المحلية المعمول بها. كما تم لفت نظر عدد من المحلات واتلاف كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

إلى ذلك، أصدرت دائرة الشؤون الصحية ممثلة بقسم التراخيص الصحية تراخيص جديدة منها صحية وتجارية، بلغ عددها 1034 ترخيصا، كما تم تجديد 145 ترخيصا وإلغاء 91 ترخيصا وإصدار 322 بطاقة صحية وتجديد 421 بطاقة صحية وإلغاء 102 بطاقة.