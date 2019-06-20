نمو القطاع اللوجستي

الأرقام والإحصاءات التي كشفت عنها المجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد" تبشر بمستقبل واعد للقطاع اللوجستي في السلطنة، والذي بدوره سيسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي ويرفد خزينة الدولة بموارد مالية جديدة، وذلك تماشيا مع الاهتمام المتنامي من قبل مؤسسات الدولة بالقطاعات غير النفطية الواعدة.

وقد استعرضت أسياد، إنجازاتها التي حققتها خلال النصف الأول من العام الجاري؛ ومنها نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 14%، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 23% بنهاية العام الجاري، كما ارتفع نمو حقوق المساهمين من 16% إلى 23%.

إنّ هذه الأرقام الإيجابية تعكس ما تبذله المجموعة من جهود وما تنفذه من خطط تدعم بناء منظومة لوجستية على أعلى مستوى، تضع السلطنة على قائمة المحطات اللوجستية في العالم.