المجلس الأكاديمي للتطبيقيات يراجع نتائج الخريجين

مسقط - الرؤية

عقد المجلس الأكاديمي لكليات العلوم التطبيقية اجتماعه الرابع للعام الأكاديمي 2018/2019؛ حيث تمت مراجعة نتائج خريجي فصل الربيع للعام الأكاديمي 2018/2019 تمهيدًا لرفعها لمجلس الأمناء للاعتماد النهائي.

وترأس الاجتماع الدكتور عبد الله بن علي الشبلي مدير عام كليات العلوم التطبيقية، وبحضور أعضاء المجلس. وتوجه الشبلي بالشكر لإدارات الكليات والعمداء على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال العام الأكاديمي 2018/2019. بعدها تابع الاجتماع ما تمَّ إنجازه من قرارات وتوصيات اجتماعاته السابقة. وناقش المجلس التعديلات المقترحة على إجراءات سياسة تقييم أعضاء هيئة التدريس والدليل التعريفي لآلية تقييم أعضاء هيئة التدريس، وذلك بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية. إضافة لمناقشته ترشيحات مديري ومساعدي مديري البرامج بالكليات. وفي ختام الاجتماع، قدم الدكتور عبد الله الشبلي شكره للعاملين بالمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية على جودهم المبذولة خلال هذا العام.