"القوى العاملة" تعزز ثقافة ريادة الأعمال في الملتقى الطلابي الثامن للكليات التقنية بصلالة

صلالة - الرؤية

نظمت وزارة القوى العاملة ممثلة في الكلية التقنية بصلالة فعاليات الملتقى الطلابي الثامن للكليات التقنية، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وبحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وعدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص وعمداء الكليات التقنية.

وقال الدكتور أنور بن عامر الإسماعيلي عميد الكلية التقنية بصلالة إن الكلّيات التقنية في السلطنة برهان ساطع على وضوح الرؤية واِستشراف الْمستقبل تماشياً مع مرتكزات رؤية عمان 2040 ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتي ألقت بظلالها على وظائف المستقبل. وأضاف الإسماعيلي أن النجاحات التي حقّقتها سائر كلّياتنا التقنية لما يزيد عن أربعة عقود تعد ثمرةَ الجهود والخبرة التي بذلها منتسبو الكليات وبما يضمن مواكبة التوجهات العالمية لدعم وتأهيل الشباب العماني ورفد القطاعات الاقتصادية بالكفاءات الوطنية، في إطار عناصر محددة لدعم الابتكار وريادة الأعمال ضمن الخطة الإستراتيجية للكليات التقنية 2019 -2024، وبما سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. مضيفًا أن الملتقى الطلابي للكليات التقنية في نسخته الثامنة يأتي هذا العام تحت شعار ريادة الابتكار والذي يجسد حقيقةَ إيجاد بيئة ملائمة لتعزيز ثقافة ريادة الابتكار، وإننا على يقين بأننا سنجني ثمار الابتكارات التي سيتفرد بها شبابنا في هذا الْوطن المعطاء في ظل الرعاية الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم– حفظه الله ورعاه– وأمده بموفور الصحة والعافية.

وتضمن الافتتاح كلمة للمجلس الاستشاري الطلابي بالكلية التقنية بصلالة؛ حيث ألقت الطالبة فاطمة بنت محمد المعشني ممثلة المجلس الاستشاري الطلابي كلمة أشارت فيها إلى أنَّ الابتكار باتت لغةً لعصر لم يعد فيه مكان للنمطيين في أحلامهم وطموحاتهم، للنمطيين في طرق تفكيرهم أو إداراتهم، للنمطيين في مواجهة التحديات وطرح الأفكار. بعد ذلك قام راعي المناسبة سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار بافتتاح معرض مشاريع ريادة الابتكار والذي يضم ثلاثة عشر مشروعا ابتكاريا لأقسام الهندسة وتقنية المعلومات والدراسات التجارية ويحتوي على نماذج من مشاريع الطلاب وابتكاراتهم في مختلف المجالات التقنية.

ويستمر الملتقى الثامن للكليات التقنية على مدى يومين، ويتضمن تقديم عدد من أوراق العمل وقصص ملهمة تعنى بغرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تنظيم جولة سياحية في محافظة ظفار، وزيارة المشاركين إلى المنطقة الحرة بصلالة؛ باعتبارها أحد الصروح الاقتصادية المهمة في محافظة ظفار، إضافة إلى إقامة أمسية ترفيهية للوفود الطلابية المشاركة.