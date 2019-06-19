السلطنة تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للملكية الفكرية بجنيف

مسقط - الرؤية

تُشَارك السلطنة -مُمثلة في الهيئة العامة للصناعات الحرفية- في اجتماعات الدورة الأربعين للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.

ويُمثِّل وفدُ الهيئة كلٌّ من: محمد بن سعيد الروشدي المكلف برئاسة قسم الملكية الفكرية، ومحمد بن رضا الخابوري إخصائي علاقات عامة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية.

وتسعَى اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، ضِمن جدول أعمالها إلى حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي عبر تبني عدد من المشاريع، كمشروع تحليل الثغرات المحدَّث وما يتضمَّن من مواد ونصوص تضمن حماية فعالة للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية. وسيتمُّ خلال الدورة الأربعين للجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، رصد التقدم الدولي المحرز في مجالات حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية وتوجيه التوصيات إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية "الوايبو"، إضافة لاستعراض مساهمة اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور (اللجنة الحكومية الدولية) في تنفيذ ما يعنيها من توصيات أجندة التنمية الخاصة بالمنظمة الدولية للملكية الفكرية "الوايبو"، ومناقشة آليات استخدام قواعد البيانات المشتركة لأغراض الحماية الدفاعية للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

يُشار إلى أنَّ الهيئة العامة للصناعات الحرفية قامت مُؤخراً بإيداع 797 منتجا من المصنفات الحرفية، والتي تضم تصاميم مبتكرة للعديد من الحرف المطورة.