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السلطنة تترأس اجتماعا عربيا حول التعاون القضائي بلبنان

الأربعاء 19 يونيو 2019 08:17 م بتوقيت مسقط

السلطنة تترأس اجتماعا عربيا حول التعاون القضائي بلبنان

مسقط - الرؤية

ترأستْ السلطنة -مُمثلة في وزارة العدل- اجتماعَ اللجنة الخاصة بدراسة مشروع اتفاقية التعاون العربية في مجال قضايا الدولة، والذي انعقدتْ أعماله في مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت بالجمهورية اللبنانية، في الفترة من 17-19 يونيو الجاري، ويُمثل الوزارة في هذا الدكتور محمد بن سليمان الراشدي المستشار القانوني بمكتب وزير العدل.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام الحالي. ويناقش الاجتماع مشروع الاتفاقية في ضوء مرئيات الدول العربية عليه ومن ضمنها السلطنة؛ حيث قامتْ اللجنة المكلَّفة -والمشكَّلة بقرار من مجلس وزراء العدل العرب- بدراسة المشروع ومراجعته وإدخال التعديلات المناسبة ليظهر بصيغته النهائية بعد تعميمه على الدول.

يُشار إلى أنَّ هذه الاتفاقية تُترجم أهداف مجلس وزراء العدل العرب ومقاصده في تطوير منظومة العمل القانوني والقضائي العربي المشترك.

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