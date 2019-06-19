الأربعاء, 19 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

الحاتمي يستقبل وفدا شرطيا فلسطينيا

الأربعاء 19 يونيو 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

الحاتمي يستقبل وفدا شرطيا فلسطينيا

 

 

مسقط - الرؤية

استقبلَ اللواءُ حَمَد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، بمكتبه، صباح أمس، اللواءَ الدُّكتور محمد مصطفى الجبريني المساعد الأمني لوزير الداخلية بدولة فلسطين رئيس وفد وحدة العلاقات العربية والتعاون الدولي (شعبة اتصال فلسطين).

ورحَّب اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بالضيف، مُتمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم سلطنة عُمان، كما تمَّ خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتصلة بالشأن الشرطي.. حضر المقابلة سعادة الدكتور تيسير علي فرحات سفير دولة فلسطين المعتمد لدى السلطنة.

من جانب آخر، قام اللواء المساعد الأمني لوزير الداخلية بدولة فلسطين رئيس وفد وحدة العلاقات العربية والتعاون الدولي (شعبة اتصال فلسطين) بدولة فلسطين، بزيارة إلى الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، وكان في استقبالهم العميد راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية، وجرى خلال الزيارة التعرُّف على سير العمل بالإدارات التي تتكون منها، والاستماع إلى شرح عن الاختصاصات والمهام التي تؤديها، كما قام الوفد بجولة في مرافقها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 ديسمبر 2015

الحاتمي يستقبل الوفود الخليجية المشاركة في أسبوع النزيل الموحد الرابع

المزيد

04 ديسمبر 2016

"الغرفة" تستقبل اليوم وفدا تجاريا فلسطينيا

المزيد

27 ديسمبر 2016

الحاتمي يستقبل الوفود الخليجية المشاركة في "أسبوع النزيل"

المزيد

14 مارس 2017

الحاتمي يستقبل رؤساء الوفود الخليجية المشاركة في "أسبوع المرور"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشحي يواصل تفقد سير العمل البلدي والمائي في جنوب الباطنة.. ويطلع على المشروعات بالمصنعة وبركاء

المحليات - أخبار

"أسياد" تسجل 14% نموا للأرباح التشغيلية في النصف الأول.. وتوقعات بارتفاعها إلى 23%

الاقتصاد - محلي

الحاتمي: قرارات استثمارية بنصف مليار دولار خلال أسبوعين بفضل مرونة "أسياد"

الاقتصاد - محلي

وفد عماني يبحث فرص التعاون مع مصانع وشركات بوسنية

الاقتصاد - محلي

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

جامعة السلطان قابوس تحقق تصنيفا دوليا جديدا وتحتل المرتبة 379 عالميا

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مسندم.. بوابة العالم

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

العاصفة المدارية "فايو" تبعد عن السلطنة 1400 كم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة