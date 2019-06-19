الحاتمي يستقبل وفدا شرطيا فلسطينيا

مسقط - الرؤية

استقبلَ اللواءُ حَمَد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، بمكتبه، صباح أمس، اللواءَ الدُّكتور محمد مصطفى الجبريني المساعد الأمني لوزير الداخلية بدولة فلسطين رئيس وفد وحدة العلاقات العربية والتعاون الدولي (شعبة اتصال فلسطين).

ورحَّب اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بالضيف، مُتمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم سلطنة عُمان، كما تمَّ خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتصلة بالشأن الشرطي.. حضر المقابلة سعادة الدكتور تيسير علي فرحات سفير دولة فلسطين المعتمد لدى السلطنة.

من جانب آخر، قام اللواء المساعد الأمني لوزير الداخلية بدولة فلسطين رئيس وفد وحدة العلاقات العربية والتعاون الدولي (شعبة اتصال فلسطين) بدولة فلسطين، بزيارة إلى الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، وكان في استقبالهم العميد راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية، وجرى خلال الزيارة التعرُّف على سير العمل بالإدارات التي تتكون منها، والاستماع إلى شرح عن الاختصاصات والمهام التي تؤديها، كما قام الوفد بجولة في مرافقها.