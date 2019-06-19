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البوسعيدي يلتقي بعض أعضاء "الشورى" ممثلي ولايات ظفار

الأربعاء 19 يونيو 2019 08:11 م بتوقيت مسقط

البوسعيدي يلتقي بعض أعضاء "الشورى" ممثلي ولايات ظفار

صلالة - الرؤية

التقى مَعَالي السيِّد مُحمَّد بن سُلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، صباح أمس الأربعاء، في مكتبه، أصحابَ السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي ولايات محافظة ظفار.

وتمَّ خلال اللقاء استعراض جُملة من الموضوعات التي تهمُّ المواطنين، وجوانب التنمية في ولايات المحافظة، وأهمية التواصل المستمر بين الأعضاء والجهات المعنية في كلِّ ما من شأنه خدمة المواطنين على هذه الأرض الطيبة. وأكد معاليه لأصحاب السعادة أهمية التعاون، وترحيبه بأي مبادرات تخدم المجتمع وتُسهم في مسيرة البناء الشامل للبلاد التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

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