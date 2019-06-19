"اتحاد البورصات" يكرم "أوبار كابيتال" من السلطنة

مسقط - الرؤية

اختتمت في العاصمة الرومانية بوخارست أعمال واجتماعات اتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية برئاسة أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، واستمرت على مدى يومين. وناقش الاجتماع عدة مواضيع ومنها تطوير الأعمال بالاتحاد والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ومن بينها رفع الكفاءة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأقيم على هامش المؤتمر، حفل لتكريم المؤسسات المالية وشركات الوساطة المتميزة، وكرّم رئيس اتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية شركة أوبار كابيتال من السلطنة ضمن شركات الوساطة المميزة. وتستضيف مسقط أعمال الجمعية العامة المقبلة لاتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية خلال أكتوبر المقبل.

وألقى أحمد بن صالح المرهون رئيس اتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية كلمة افتتاح المؤتمر وتطرق فيها إلى أهمية انعقاد هذه المؤتمرات واللقاءات لبحث التجارب المختلفة ما بين البورصات وغيرها من الأمور ذات الاهتمام المشترك. وأكد أنّ الاتحاد يسعى إلى تطوير المؤتمر ليستقطب أكبر عدد من المشاركين.

وعقدت أعمال المؤتمر السنوي الثاني لاتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية بمشاركة واسعة من البورصات العالمية وشركات الاستثمار والوساطة ومؤسسات دولية، وتطرق المؤتمر إلى عدة مواضيع كان التركيز فيها على استخدام التكنولوجيا والآليات الجديدة التي تستخدمها البورصات في تطوير أعمالها والأدوات الاستثمارية.